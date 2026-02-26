La planta de baterías de litio en Mérida producirá 50.000 toneladas anuales de fosfato de hierro y litio

El Ayuntamiento de Mérida ha avanzado que prevé conceder en marzo la licencia de obras a Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material para iniciar la construcción de la planta de materiales para cátodos de baterías de litio prevista en el término municipal. Según manifestó ayer el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, durante una comparecencia para detallar el presupuesto municipal de este año, el consistorio emeritense entiende que marzo podría ser el mes en el que la empresa obtenga el permiso para comenzar con los trabajos. También dijo que 2026 se perfila como un año clave para el desarrollo económico e industrial de la ciudad, y citó este proyecto como uno de los principales ejemplos.

50.000 toneladas anuales

La iniciativa contempla la implantación de una planta industrial destinada a producir fosfato de hierro y litio, con una capacidad prevista de 50.000 toneladas anuales. En ese contexto, el ayuntamiento señaló que este jueves llevará a pleno la declaración de utilidad pública de la fábrica, un paso que, según apuntó Osuna, implica una importante desgravación fiscal.

Ordenanza fiscal

El trámite es preceptivo para adaptar la solicitud de licencia a la ordenanza fiscal de grandes instalaciones. Tras esa aprobación, la previsión municipal es que la compañía reciba la licencia el próximo mes de marzo y cuente así con luz verde para arrancar la mencionada obra, al dar por superadas todas las fases del proyecto, incluidas las medioambientales.