La futura fábrica de cátodos obtiene el respaldo político total y encara su construcción en Mérida

El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado por unanimidad la declaración de interés público de la fábrica de cátodos proyectada en la ciudad, un trámite que despeja el camino para que la construcción arranque en marzo. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales y se produce cuando ya se han iniciado trabajos previos sobre el terreno.

Bonificaciones fiscales

La declaración permitirá a la empresa promotora acogerse a bonificaciones fiscales, entre ellas una reducción del 30% en el impuesto de construcciones, así como beneficios en el IBI y en el impuesto de actividades económicas. El presupuesto de ejecución material de la obra supera los 27,3 millones de euros y prevé la creación de hasta 200 empleos en el momento de mayor actividad.

Un momento del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Mérida. / Javier Cintas

La empresa ya solicitó licencia para movimientos de tierra, por la que abonó cerca de 120.000 euros. En esta nueva fase, el impuesto correspondiente rondaría el millón de euros, con una bonificación aproximada de 380.000 euros derivada de la declaración aprobada este jueves.

54.800 metros

El proyecto ocupará 54.800 metros cuadrados en el polígono industrial Expacio Mérida y aspira a alcanzar en los próximos años una inversión global de entre 600 y 800 millones de euros, vinculada a futuras fases y nuevos proyectos de ejecución.

Un momento del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Mérida. / Javier Cintas

En el plano administrativo, la iniciativa cuenta con autorización ambiental integrada desde el 12 de enero y con declaración de interés autonómico aprobada por la Junta de Extremadura. Además, dispone de licencia municipal de actividad, condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos en la ejecución y finalización de las obras.

Contratación de trabajadores locales

Durante el debate plenario, los grupos municipales han valorado el impacto del proyecto en el empleo y el desarrollo económico, aunque también han planteado matices sobre su origen y la contratación de trabajadores locales. El equipo de Gobierno ha defendido la atracción de inversiones y ha subrayado la importancia de que las empresas tributen en la capital extremeña, mientras la corporación ha coincidido en señalar la relevancia industrial de la iniciativa para el futuro de Mérida.