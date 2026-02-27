Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un emeritense se juega un Goya este sábado con un corto extremeño

El cortometraje "El corto de Rubén", de la productora Glow con sede en Almendralejo, ha llevado el nombre de Extremadura a la gala de los Premios Goya, donde compite por el premio a mejor cortometraje de animación

Juan Francisco Pérez Polo opta al Goya por “El corto de Rubén”, producción extremeña de Glow.

Juan Francisco Pérez Polo opta al Goya por “El corto de Rubén”, producción extremeña de Glow. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El ayuntamiento de la capital extremeña ha deseado suerte al emeritense Juan Francisco Pérez Polo, director del portal "El Blog de Cine Español", ante la gala de los Premios Goya, la gran cita anual en la que la Academia de Cine entrega los principales galardones del cine español y que se celebra este sábado.

"El corto de Rubén"

Pérez Polo podría alzarse con un Goya junto al resto del equipo de "El corto de Rubén", nominado en la categoría de mejor cortometraje de animación. Se trata de una producción de la empresa extremeña Glow, con sede en Almendralejo, que ha llevado el nombre de la región hasta la recta final de los premios.

Imagen real y animación

La pieza combina escenas de imagen real y animación y va alternando técnicas a lo largo del metraje, pasando del live-action al 2D, la rotoscopia y el 3D, en un planteamiento que cambia de registro en numerosas ocasiones.

Crítica al mundo del cine

En clave de humor, el corto plantea una crítica al propio mundo del cine y ha logrado abrirse camino con presencia en festivales nacionales e internacionales, un recorrido que ahora culmina con su nominación en la noche de los Goya.

