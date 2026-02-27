El incidente se produjo en la Cabalgata de Reyes Magos de 2025
El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera su imagen habitual con la vuelta de sus dos cráteras restauradas
La actuación encara el remate final con la colocación de las piezas
El Hornito de Santa Eulalia de Mérida está a punto de recuperar su imagen habitual con la vuelta de sus dos cráteras, ya restauradas. Las piezas llegaron este pasado miércoles a la céntrica plaza y desde entonces se trabaja en su recolocación, que se completará en los próximos días. La intervención la coordina el Consorcio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta. Conviene recordar que a principios del año 2025, durante la Cabalgata de Reyes, un gran muñeco hinchable de una de las carrozas arrastró un cable de telefonía y este empujó accidentalmente los remates en altura. Las cráteras, datadas al menos en el siglo XVII, cayeron al suelo y quedaron fracturadas en múltiples fragmentos, aunque no hubo daños personales.
La estampa de siempre
Después del incidente, los restos fueron recogidos y analizados por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del propio Consorcio, que han supervisado la restauración. Ahora, con las piezas ya reconstruidas, el Hornito de Santa Eulalia volverá a lucir con sus dos cráteras en lo alto y recuperará, por fin, la estampa de siempre en pleno corazón de la ciudad.
- Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes
- Emerita Lvdica hará viajar al 25 a.C. y llenará Mérida en mayo
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
- ‘Lusitanus’: un gigante solar que mira a la IA y dará a Mérida la soberanía digital
- La transformación del convento de las Freylas en Mérida, al detalle: un camión grúa instala la estructura clave de la obra
- Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida
- La escuela de arte de Mérida se convertirá en punto de encuentro del diseño nacional
- La delincuencia en Mérida: estafas informáticas al alza y repunte de los delitos sexuales