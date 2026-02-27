El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera su imagen habitual con la vuelta de sus dos cráteras restauradas

El Hornito de Santa Eulalia de Mérida está a punto de recuperar su imagen habitual con la vuelta de sus dos cráteras, ya restauradas. Las piezas llegaron este pasado miércoles a la céntrica plaza y desde entonces se trabaja en su recolocación, que se completará en los próximos días. La intervención la coordina el Consorcio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta. Conviene recordar que a principios del año 2025, durante la Cabalgata de Reyes, un gran muñeco hinchable de una de las carrozas arrastró un cable de telefonía y este empujó accidentalmente los remates en altura. Las cráteras, datadas al menos en el siglo XVII, cayeron al suelo y quedaron fracturadas en múltiples fragmentos, aunque no hubo daños personales.

Destrozos en el Hornito de Mérida al paso de una carroza de la Cabalgata de Reyes / EL PERIÓDICO

La estampa de siempre

Después del incidente, los restos fueron recogidos y analizados por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del propio Consorcio, que han supervisado la restauración. Ahora, con las piezas ya reconstruidas, el Hornito de Santa Eulalia volverá a lucir con sus dos cráteras en lo alto y recuperará, por fin, la estampa de siempre en pleno corazón de la ciudad.