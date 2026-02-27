Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incidente se produjo en la Cabalgata de Reyes Magos de 2025

El Hornito de Santa Eulalia de Mérida recupera su imagen habitual con la vuelta de sus dos cráteras restauradas

La actuación encara el remate final con la colocación de las piezas

Operarios trabajan con una plataforma elevadora en lo alto del Hornito de Santa Eulalia de Mérida para recolocar las cráteras ya restauradas.

Operarios trabajan con una plataforma elevadora en lo alto del Hornito de Santa Eulalia de Mérida para recolocar las cráteras ya restauradas. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Hornito de Santa Eulalia de Mérida está a punto de recuperar su imagen habitual con la vuelta de sus dos cráteras, ya restauradas. Las piezas llegaron este pasado miércoles a la céntrica plaza y desde entonces se trabaja en su recolocación, que se completará en los próximos días. La intervención la coordina el Consorcio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta. Conviene recordar que a principios del año 2025, durante la Cabalgata de Reyes, un gran muñeco hinchable de una de las carrozas arrastró un cable de telefonía y este empujó accidentalmente los remates en altura. Las cráteras, datadas al menos en el siglo XVII, cayeron al suelo y quedaron fracturadas en múltiples fragmentos, aunque no hubo daños personales.

Destrozos en el Hornito de Mérida al paso de una carroza de la Cabalgata de Reyes

Destrozos en el Hornito de Mérida al paso de una carroza de la Cabalgata de Reyes

Ver galería

Destrozos en el Hornito de Mérida al paso de una carroza de la Cabalgata de Reyes / EL PERIÓDICO

La estampa de siempre

Después del incidente, los restos fueron recogidos y analizados por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del propio Consorcio, que han supervisado la restauración. Ahora, con las piezas ya reconstruidas, el Hornito de Santa Eulalia volverá a lucir con sus dos cráteras en lo alto y recuperará, por fin, la estampa de siempre en pleno corazón de la ciudad.

Una de las piezas ya restauradas, lista para ser colocada durante los trabajos de reposición.

Una de las piezas ya restauradas, lista para ser colocada durante los trabajos de reposición. / El Periódico Extremadura

