Mérida abre un “estudio gigante” de tatuajes en IFEME

La Junta de Extremadura y el ayuntamiento emeritense respaldan la primera edición de Extretattoo RETT Convention, una iniciativa que fusiona arte urbano y compromiso social en favor de Mi Princesa Rett

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La primera edición de la convención de tatuajes Extretattoo RETT Convention ha dado inicio este viernes en IFEME como una iniciativa solidaria en apoyo a la asociación Mi Princesa Rett, con la colaboración del ayuntamiento de la capital extremeña.

Recorrido institucional

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, junto al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Comercio, Laura Iglesias, ha recorrido los distintos stands del evento. Durante la visita, el regidor ha resaltado la relevancia de iniciativas que integran arte, cultura urbana y solidaridad, y ha subrayado el compromiso del consistorio con la promoción de actividades que fomenten la participación ciudadana y respalden causas sociales.

Horarios del evento

La convención solidaria se desarrollará en horario ininterrumpido de 11:00 de la mañana a 22:30 de la noche durante hoy, viernes 27 de febrero, mañana, sábado 28, y el domingo 1 de marzo, con actividad continuada a lo largo de toda la jornada.

