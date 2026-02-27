Mérida da un paso clave para su revolución industrial

Mérida acaba de dar el paso para su tercera gran revolución industrial después de que ayer la fábrica de materiales para cátodos de baterías de litio proyectada en la ciudad diera un paso decisivo. El pleno del ayuntamiento aprobó en su sesión de este jueves por unanimidad su declaración de interés público, un trámite necesario para adaptar la licencia a la ordenanza de grandes instalaciones y que despeja el camino para que las obras puedan arrancar en marzo.

¿Pero de dónde parte esta iniciativa? Está promovida por Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, compañía que ya ha iniciado trabajos previos sobre el terreno y cuenta con autorización ambiental integrada desde el pasado 12 de enero, además de la declaración de interés autonómico por parte de la Junta de Extremadura. También dispone de licencia municipal de actividad, condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos durante la ejecución.

La previsión municipal es conceder la licencia de obras el próximo mes, lo que permitiría comenzar la construcción de una planta destinada a producir fosfato de hierro y litio con una capacidad anual estimada de 50.000 toneladas.

Bonificaciones fiscales y empleo

La declaración aprobada permitirá a la empresa acogerse a bonificaciones fiscales. Entre ellas, una reducción del 30% en el impuesto de construcciones, además de beneficios en el IBI y en el impuesto de actividades económicas.

El presupuesto de ejecución material supera los 27,3 millones de euros. En una primera fase, el impuesto asociado a las obras rondaría el millón de euros, con una bonificación aproximada de 380.000 euros derivada de la declaración de interés público. Con anterioridad, la empresa ya solicitó licencia para movimientos de tierra, por la que abonó cerca de 120.000 euros.

En términos de empleo, el proyecto prevé la creación de hasta 200 puestos de trabajo en el momento de mayor actividad de obra y mantiene como referencia 500 empleos directos una vez la planta esté plenamente operativa.

54.800 metros en ExpacioMérida

La instalación ocupará 54.800 metros cuadrados dentro del polígono industrial ExpacioMérida, aunque la parcela asignada al proyecto (I-103) alcanza una superficie total de 467.261 metros cuadrados. La inversión global prevista se sitúa entre 600 y 800 millones de euros en las distintas fases planteadas.

Fotogalería: Nueva incorporación empresarial en Expacio Mérida / El Periódico

Tirando de hemeroteca, cabe recordar que este proyecto superó a finales del mes de enero el trámite ambiental tras recibir una declaración de impacto favorable. Con la aprobación plenaria de este jueves, el consistorio entiende que se han cubierto las fases administrativas necesarias para activar definitivamente la licencia de obras.

Durante el debate, los grupos municipales valoraron el impacto industrial y laboral de la iniciativa. También se plantearon consideraciones sobre el origen de la inversión y la contratación de trabajadores locales. El equipo de Gobierno que preside el socialista Antonio Rodríguez Osuna, defendió la atracción de capital y la importancia de que las empresas tributen en la ciudad, mientras la corporación ha coincidido en señalar la relevancia estratégica del proyecto para el futuro económico de Mérida.

Un triple impulso industrial

La planta de cátodos se integra en un contexto más amplio. En los últimos meses, Mérida ha concentrado tres grandes iniciativas empresariales vinculadas a la industria de las baterías y a la infraestructura digital, con una inversión conjunta estimada en 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos confirmados, a la espera de que uno de los proyectos concrete sus cifras.

A la fábrica de Yuneng se suma la implantación de Jinhong Gas (Spain) S.L., que ha constituido sociedad en la ciudad con el objetivo inicial de suministrar gases industriales a la futura planta, con vocación de expansión europea.

El tercer proyecto corresponde al centro de procesamiento de datos orientado a inteligencia artificial ‘Lusitanus’, impulsado por Fotowatio Renewable Ventures (FRV), que ha reservado 240.000 metros cuadrados en ExpacioMérida. Su primera fase contempla 2.800 millones de euros de inversión y la generación de entre 1.700 y 2.000 empleos durante la construcción, además de más de 120 puestos estables en operación.

La suma de estas actuaciones refuerza el posicionamiento de la capital extremeña como polo industrial y tecnológico en el suroeste peninsular, con 2026 señalado como año clave para la materialización de varios de estos desarrollos.