El establecimiento ha denunciado los hechos

El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios

El negocio alerta sobre una estafa que implica cursos de manipulador de alimentos, pidiendo precaución a la gente ante enlaces sospechosos y la facilitación de datos personales

Miguel Valdés, responsable del negocio, flamea verduras en la sartén.

Miguel Valdés, responsable del negocio, flamea verduras en la sartén. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El restaurante Las 7 Sillas, en Mérida, ha alertado en sus redes sociales de una suplantación de identidad en internet después de detectar que una persona “está utilizando imágenes extraídas de alguna plataforma” del céntrico local para hacerse pasar por el establecimiento y ofrecer empleos falsos a través de Mil Anuncios. Según ha explicado el propio negocio, varias personas han contactado con el autor del anuncio creyendo que se trataba de una oferta real de trabajo.

Captura del anuncio publicado en Mil Anuncios con el reclamo “Camarer@ o cociner@” en Mérida (Badajoz), que el restaurante Las 7 Sillas atribuye a una suplantación con ofertas de empleo falsas.

Captura del anuncio publicado en Mil Anuncios con el reclamo “Camarer@ o cociner@” en Mérida (Badajoz), que el restaurante Las 7 Sillas atribuye a una suplantación con ofertas de empleo falsas. / El Periódico Extremadura

Curso de manipulador de alimentos

Desde el restaurante han indicado que, tras el primer contacto, el estafador les asegura que para acceder al supuesto trabajo deben realizar un curso de manipulador de alimentos y les facilita un enlace que consideran sospechoso y “seguramente malicioso”. El establecimiento ha subrayado que no se trata de un proceso de selección auténtico y ha añadido que ya ha presentado la denuncia correspondiente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Captura del anuncio publicado en Mil Anuncios con el reclamo “Camarer@ o cociner@” en Mérida (Badajoz), que el restaurante Las 7 Sillas atribuye a una suplantación con ofertas de empleo falsas.

Captura del anuncio publicado en Mil Anuncios con el reclamo “Camarer@ o cociner@” en Mérida (Badajoz), que el restaurante Las 7 Sillas atribuye a una suplantación con ofertas de empleo falsas. / El Periódico Extremadura

Difusión

Las 7 Sillas ha pedido difusión del aviso para evitar nuevos afectados y ha recomendado extremar la precaución ante este tipo de bulos y estafas: desconfiar si se piden trámites o cursos mediante enlaces externos, no facilitar datos personales sin verificar y confirmar cualquier oferta a través de los canales oficiales del negocio. Si alguien ya ha contactado, aconsejan guardar capturas del anuncio y de la conversación, reportarlo en la plataforma y revisar cualquier información que se haya podido compartir durante la estafa.

