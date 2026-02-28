Labores municipales
Tras la tormenta, Mérida se remanga: limpieza a fondo en el cementerio y los caminos del Guadiana
El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha un plan especial de limpieza integral en el cementerio municipal, eliminando restos vegetales y utilizando máquinas barredoras para paliar los daños del temporal
El Ayuntamiento de Mérida realiza labores de limpieza integral en el cementerio municipal dentro del plan especial de actuación activado por los daños del temporal, unos trabajos que se están extendiendo también al río Guadiana y a los caminos perimetrales de la zona y que se ejecutan de forma simultánea a otras intervenciones consideradas urgentes.
24 de febrero
Desde el pasado 24 de febrero, el consistorio ha puesto en marcha este plan con el fin de paliar tanto los daños materiales como las posibles consecuencias económicas derivadas del episodio meteorológico, con actuaciones repartidas por distintos puntos de la ciudad y centradas en recuperar la normalidad en espacios afectados por el barro y los arrastres.
Máquinas barredoras
En el cementerio municipal de la capital extremeña, la intervención incluye labores de limpieza integral con la eliminación de restos vegetales, el uso de máquinas barredoras y el baldeo de las instalaciones, según ha indicado el delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro. Asimismo, se ha procedido a la recogida de contenedores, una tarea que “se había visto dificultada debido a que el barro impedía el acceso de los camiones de gran tonelaje por la parte trasera del recinto”.
Seguridad de los espacios
Los trabajos se están reforzando también en el entorno del Guadiana y en los caminos de la zona para retirar sedimentos y restos acumulados por el temporal y mejorar la accesibilidad, y el ayuntamiento ha subrayado que, con la llegada del buen tiempo, estas actuaciones buscan además mejorar el aspecto y la seguridad de los espacios más transitados, de manera que los ciudadanos puedan volver a pasear y utilizar con normalidad los itinerarios junto al río y los accesos del mismo.
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
- Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes
- Emerita Lvdica hará viajar al 25 a.C. y llenará Mérida en mayo
- ‘Lusitanus’: un gigante solar que mira a la IA y dará a Mérida la soberanía digital
- La transformación del convento de las Freylas en Mérida, al detalle: un camión grúa instala la estructura clave de la obra
- Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida
- La escuela de arte de Mérida se convertirá en punto de encuentro del diseño nacional
- La delincuencia en Mérida: estafas informáticas al alza y repunte de los delitos sexuales