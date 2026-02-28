Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Labores municipales

Tras la tormenta, Mérida se remanga: limpieza a fondo en el cementerio y los caminos del Guadiana

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha un plan especial de limpieza integral en el cementerio municipal, eliminando restos vegetales y utilizando máquinas barredoras para paliar los daños del temporal

Operarios municipales realizan labores de desbroce y limpieza en uno de los viales del cementerio de Mérida, dentro del plan especial activado tras el temporal.

Operarios municipales realizan labores de desbroce y limpieza en uno de los viales del cementerio de Mérida, dentro del plan especial activado tras el temporal. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida realiza labores de limpieza integral en el cementerio municipal dentro del plan especial de actuación activado por los daños del temporal, unos trabajos que se están extendiendo también al río Guadiana y a los caminos perimetrales de la zona y que se ejecutan de forma simultánea a otras intervenciones consideradas urgentes.

24 de febrero

Desde el pasado 24 de febrero, el consistorio ha puesto en marcha este plan con el fin de paliar tanto los daños materiales como las posibles consecuencias económicas derivadas del episodio meteorológico, con actuaciones repartidas por distintos puntos de la ciudad y centradas en recuperar la normalidad en espacios afectados por el barro y los arrastres.

Un operario retira y trocea ramas caídas en el entorno del Guadiana.

Un operario retira y trocea ramas caídas en el entorno del Guadiana. / Ayuntamiento de Mérida

Máquinas barredoras

En el cementerio municipal de la capital extremeña, la intervención incluye labores de limpieza integral con la eliminación de restos vegetales, el uso de máquinas barredoras y el baldeo de las instalaciones, según ha indicado el delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro. Asimismo, se ha procedido a la recogida de contenedores, una tarea que “se había visto dificultada debido a que el barro impedía el acceso de los camiones de gran tonelaje por la parte trasera del recinto”.

Noticias relacionadas y más

Seguridad de los espacios

Los trabajos se están reforzando también en el entorno del Guadiana y en los caminos de la zona para retirar sedimentos y restos acumulados por el temporal y mejorar la accesibilidad, y el ayuntamiento ha subrayado que, con la llegada del buen tiempo, estas actuaciones buscan además mejorar el aspecto y la seguridad de los espacios más transitados, de manera que los ciudadanos puedan volver a pasear y utilizar con normalidad los itinerarios junto al río y los accesos del mismo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents