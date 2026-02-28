Tras la tormenta, Mérida se remanga: limpieza a fondo en el cementerio y los caminos del Guadiana

El Ayuntamiento de Mérida realiza labores de limpieza integral en el cementerio municipal dentro del plan especial de actuación activado por los daños del temporal, unos trabajos que se están extendiendo también al río Guadiana y a los caminos perimetrales de la zona y que se ejecutan de forma simultánea a otras intervenciones consideradas urgentes.

24 de febrero

Desde el pasado 24 de febrero, el consistorio ha puesto en marcha este plan con el fin de paliar tanto los daños materiales como las posibles consecuencias económicas derivadas del episodio meteorológico, con actuaciones repartidas por distintos puntos de la ciudad y centradas en recuperar la normalidad en espacios afectados por el barro y los arrastres.

Un operario retira y trocea ramas caídas en el entorno del Guadiana. / Ayuntamiento de Mérida

Máquinas barredoras

En el cementerio municipal de la capital extremeña, la intervención incluye labores de limpieza integral con la eliminación de restos vegetales, el uso de máquinas barredoras y el baldeo de las instalaciones, según ha indicado el delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro. Asimismo, se ha procedido a la recogida de contenedores, una tarea que “se había visto dificultada debido a que el barro impedía el acceso de los camiones de gran tonelaje por la parte trasera del recinto”.

Seguridad de los espacios

Los trabajos se están reforzando también en el entorno del Guadiana y en los caminos de la zona para retirar sedimentos y restos acumulados por el temporal y mejorar la accesibilidad, y el ayuntamiento ha subrayado que, con la llegada del buen tiempo, estas actuaciones buscan además mejorar el aspecto y la seguridad de los espacios más transitados, de manera que los ciudadanos puedan volver a pasear y utilizar con normalidad los itinerarios junto al río y los accesos del mismo.