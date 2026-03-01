Recorrido turístico
La leyenda del Tesoro de Jerusalén y la "piedra de luz" que aún persisten en la Concatedral de Mérida
La Concatedral de Santa María la Mayor, ubicada en la plaza de España de Mérida, es un compendio de historia que abarca desde la época visigoda hasta el Barroco, con reformas realizadas en los siglos XVII y XVIII
La Concatedral de Santa María la Mayor, joya oculta en el corazón de Mérida, sigue cautivando a visitantes y emeritenses por igual en pleno 2026. Este templo, situado en la animada plaza de España, es mucho más que un edificio religioso: es un viaje a través de casi dos milenios de historia superpuesta.
Sus orígenes se remontan a la época visigoda, cuando Mérida (la antigua Augusta Emerita) albergaba una importante sede episcopal. Sobre aquellos restos romanos y visigodos se levantó, tras la reconquista cristiana en el siglo XIII, un primer templo románico que Alfonso IX impulsó. Sin embargo, el aspecto actual del edificio es fruto de múltiples reformas y ampliaciones, especialmente entre los siglos XVII y XVIII, lo que le da ese carácter ecléctico y fascinante que sorprende a primera vista.
Fachada
Exteriormente, la concatedral muestra una fachada sobria de mampostería de granito típica extremeña, con añadidos barrocos que le dan elegancia sin perder la robustez medieval. Destacan sus dos torres campanario de diferente diseño y la portada principal con elementos renacentistas y barrocos.
Al cruzar el umbral, el interior revela tres naves cubiertas por bóvedas de aristas del siglo XVII (sustituyendo las antiguas armaduras mudéjares de madera). El elemento que más atrae las miradas es el retablo mayor barroco, construido entre 1762 y 1764, presidido por una imagen de la Virgen María y rodeado de tallas doradas que brillan bajo la luz que entra por los ventanales.
Historia legendaria
Pero si hay algo que realmente hace única a esta concatedral es su historia legendaria. Según crónicas árabes medievales (como las de Ahmad al-Razi en el siglo X), en Mérida se habría encontrado parte del Tesoro del Templo de Jerusalén, saqueado por Nabucodonosor y luego por los romanos. Entre las piezas se hablaba de una misteriosa "piedra de luz" (alquila) que iluminaba sin necesidad de lámparas, un cántaro de perlas y la famosa Mesa de Salomón de esmeraldas. Aunque estos tesoros terminaron en Damasco y Bagdad, la leyenda persiste y muchos aún miran con curiosidad las paredes del templo preguntándose si algo de aquel esplendor permanece oculto.
Desde 1993, la iglesia ostenta el título de concatedral junto a la de San Juan Bautista en Badajoz, al recuperarse la antigua dignidad de sede metropolitana para Mérida dentro de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Esencia cristiana medieval y barroca
Hoy, la Concatedral de Santa María se ha convertido en parada imprescindible del circuito monumental de Mérida, complementando el legado romano con su esencia cristiana medieval y barroca. Abierta habitualmente por las tardes (consultar horarios actualizados), invita a descubrir no solo su arquitectura, sino también esa atmósfera serena que contrasta con el bullicio de la plaza de España justo al lado.
Un lugar donde Roma, los visigodos, la Edad Media y el Barroco se dan la mano bajo el mismo techo. Si visitas Mérida, no te la pierdas: a veces las joyas más valiosas no necesitan ser las más grandes para brillar.
