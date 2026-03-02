Fondenex denuncia que las obras del Ayuntamiento de Mérida ponen en peligro la cría de cigüeñas

Los trabajos de rehabilitación en la fachada del Ayuntamiento de Mérida han provocado que, por el momento, la pareja de cigüeñas blancas que tradicionalmente anida en el edificio no haya regresado este año a su nido, uno de gran tamaño debido a su antigüedad. Desde Fondenex han considerado lógico que se acometan tareas de pintura y mejora en el consistorio de la capital extremeña, “la casa de todos los emeritenses”, pero subrayan que este tipo de actuaciones deberían planificarse fuera del periodo de incubación y crianza, por ejemplo a partir de mediados de julio, para evitar molestias a las mencionadas aves.

Especie protegida

La cigüeña blanca es una especie protegida, y la normativa vigente prohíbe cualquier actividad que altere su reproducción. En este sentido, ha recordado que recientemente la Junta de Extremadura paralizó las obras de consolidación en el castillo de Alburquerque para no interferir en la cría de los cernícalos primilla, reanudándose los trabajos a partir del 15 de julio.

Trabajos de rehabilitación en la fachada del Ayuntamiento de Mérida, actualmente vallada durante las obras. / Alberto Manzano

Valor histórico excepcional

Este nido posee además un valor histórico excepcional, ya que fue el primer nido artificial instalado en España, en 1979. Tras el derribo del original, y gracias a la intervención del entonces alcalde Martín López Heras, se repuso la estructura, donde las cigüeñas han criado de manera ininterrumpida desde entonces. Fondenex ha puesto los hechos en conocimiento de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta. A juicio de la entidad, más allá de la posible legalidad de las actuaciones, lo sucedido evidencia una falta de sensibilidad hacia una especie muy emblemática y patrimonio natural de la ciudad.