La élite motorizada se juega en Mérida su plaza para La Vuelta 2026

La Escuela de la Guardia Civil de Tráfico de Mérida celebrará este martes y miércoles, 3 y 4 de marzo, las pruebas de selección para incorporarse a la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) "Dámaso Guillén", el equipo encargado de dar cobertura a La Vuelta Ciclista a España 2026, que partirá desde Mónaco y concluirá en la Alhambra de Granada.

Fase final

Los aspirantes, todos motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, han accedido a esta fase final tras superar un exigente proceso previo en sus respectivas unidades de destino. Ahora deberán enfrentarse a una evaluación integral que medirá conocimientos teóricos, destreza en la conducción de motocicletas, aptitudes psicotécnicas y capacidad personal, esta última mediante entrevista.

Mérida acoge las pruebas de la Guardia Civil para escoltar La Vuelta 2026. / Guardia Civil

El perfil idóneo

El objetivo es seleccionar a 20 efectivos entre suboficiales, cabos y guardias civiles que, según ha señalado la Guardia Civil en nota de prensa, "cumplan con el perfil idóneo para poder desarrollar las funciones encomendadas a la UMSV en un evento tan exigente como La Vuelta".

Noticias relacionadas

Garantizar la seguridad

El cometido principal de esta unidad es "garantizar la seguridad y movilidad de los ciclistas, equipos, organización y de la caravana publicitaria, en correcta sintonía con el resto de usuarios de la vía", ha explicado la institución. Las pruebas comenzarán a las 08.00 horas y se desarrollarán durante la mañana en distintas fases distribuidas entre ambas jornadas.