Mañana y el miércoles
La élite motorizada se juega en Mérida su plaza para La Vuelta 2026
La Guardia Civil de Tráfico de Mérida realizará las pruebas de selección para la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial, que cubrirá La Vuelta Ciclista a España 2026, con inicio en Mónaco y final en Granada
La Escuela de la Guardia Civil de Tráfico de Mérida celebrará este martes y miércoles, 3 y 4 de marzo, las pruebas de selección para incorporarse a la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) "Dámaso Guillén", el equipo encargado de dar cobertura a La Vuelta Ciclista a España 2026, que partirá desde Mónaco y concluirá en la Alhambra de Granada.
Fase final
Los aspirantes, todos motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, han accedido a esta fase final tras superar un exigente proceso previo en sus respectivas unidades de destino. Ahora deberán enfrentarse a una evaluación integral que medirá conocimientos teóricos, destreza en la conducción de motocicletas, aptitudes psicotécnicas y capacidad personal, esta última mediante entrevista.
El perfil idóneo
El objetivo es seleccionar a 20 efectivos entre suboficiales, cabos y guardias civiles que, según ha señalado la Guardia Civil en nota de prensa, "cumplan con el perfil idóneo para poder desarrollar las funciones encomendadas a la UMSV en un evento tan exigente como La Vuelta".
Garantizar la seguridad
El cometido principal de esta unidad es "garantizar la seguridad y movilidad de los ciclistas, equipos, organización y de la caravana publicitaria, en correcta sintonía con el resto de usuarios de la vía", ha explicado la institución. Las pruebas comenzarán a las 08.00 horas y se desarrollarán durante la mañana en distintas fases distribuidas entre ambas jornadas.
