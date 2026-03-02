Las Abadías de Mérida estrena reforma integral: eficiencia, seguridad y nuevo equipamiento

El Complejo Polideportivo de Las Abadías ya luce renovado. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, visitó este viernes unas obras que acaban de finalizar y que han supuesto una inversión de 125.000 euros para la mejora integral de pistas e instalaciones. El regidor municipal enmarcó la actuación dentro de la “inversión histórica” que el ayuntamiento emeritense dice estar ejecutando en infraestructuras deportivas, con un montante que supera los 2,5 millones de euros.

Según el consistorio, esta planificación se ha diseñado a medio y largo plazo con criterios de equilibrio territorial, con el objetivo de garantizar un acceso igualitario a espacios públicos de calidad en todos los barrios. Entre los trabajos, se han llevado a cabo mejoras en eficiencia energética, seguridad contra incendios y gestión de uso del edificio, además de la adecuación a la normativa vigente de instalaciones, equipamientos deportivos y la implantación de la nueva imagen corporativa municipal.

La reforma ha incluido la sustitución de dos canastas motorizadas colgadas sobre la cubierta, la instalación de cuatro canastas plegables a la pared, que permiten dividir la pista en dos, así como una nueva cortina motorizada plegable y elevable para habilitar dos usos simultáneos en el espacio. Se han renovado las perchas y bancos tanto en vestuarios como en pista, al tiempo que se han sustituidos las luminarias interiores por luces led en todas las estancias y una ampliación de la iluminación exterior en los accesos.

En el interior, además, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento correctivo por el desgaste del uso: mejoras en pavimentos, alicatados, sanitarios, desagües y griferías, mecanismos eléctricos, así como puertas y armarios de madera. El consistorio destaca la instalación de equipamiento fotovoltaico para reducir consumo y mejorar la eficiencia energética, junto con escaleras y líneas de vida para facilitar los trabajos de mantenimiento en cubiertas.

En el exterior se han mejorado los accesos al pabellón y al campo de fútbol 7. En esta zona, se han ampliado los pavimentos y una nueva rotulación con el nombre de la instalación. Esta obra se integra en un plan más amplio que contempla la renovación de seis pabellones polideportivos (Guadiana, Diocles, Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua), además del circuito de motocross de Royanejos y la pista de atletismo de Diocles. También se dan por concluidas las de las pistas deportivas de La Calzada y Juan Canet.