Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida

Desayunar fuera de casa está de moda. Disfrutar de la primera comida del día por todo lo alto se ha convertido en uno de los planes favoritos de los emeritenses y, cuando llega el buen tiempo, todavía más. En la capital extremeña, cualquier excusa es buena para empezar la mañana lejos de los fogones de casa, alrededor de una mesa compartida o apoyados en la barra. Y si además puede ser uno de los desayunos más generosos de la ciudad, el plan gana enteros de manera exponencial.

Tostada de jamón ibérico de casi medio metro. / Javier Cintas

Pareja dentro y fuera

En la calle Pizarro, el Bar Pizarro (que conserva el nombre de su antiguo dueño) ha vuelto a levantar la persiana hace unos meses con esa filosofía. Desde el pasado 19 de diciembre, Abel Corbacho Acedo y Belén Burguillo Valverde, pareja dentro y fuera del establecimiento, impulsan el proyecto junto a su socio, Ángel Tawfik Márquez. Juventud, experiencia y muchas horas de hostelería a las espaldas para dar nueva vida a un local con historia en el barrio sin renunciar a su identidad.

Cercanía

Abel se ha criado en Los Bodegones y ha forjado su trayectoria en pubs conocidos del ocio nocturno de Mérida. Tras años de oficio, decidió apostar por algo propio cuando surgió la oportunidad de reabrir el establecimiento. La idea era muy clara: mantener el alma de bar cercano y sumar una propuesta que se notara desde el primer momento. La carta de presentación son tostadas de casi medio metro. Pan crujiente, ingredientes abundantes y combinaciones que van desde la clásica de jamón ibérico hasta la de queso curado o la parisina, sin olvidar la crema de torta como guiño a la tierra. Aquí el desayuno no se toma con prisas, se disfruta como Dios manda, contundente y sabroso, casi un pequeño acontecimiento cotidiano.

Ambiente en el interior del Bar Pizarro durante el servicio de mañana. / Javier Cintas

Mollejas e higaditos irresistibles

Al mediodía, el Bar Pizarro vuelve a su versión más reconocible y la barra se convierte en el centro de todo: mollejas e higaditos irresistibles, carne con tomate que reclama pan, salchichas al vino, raciones de carnes ibéricas bien servidas y frituras clásicas que no fallan. Platos generosos que invitan a quedarse y alargar la ronda en un ambiente cercano y sin artificios. “La acogida está siendo muy buena y eso es lo que más ilusión nos hace”, señalan Abel Corbacho Acedo y Belén Burguillo Valverde, agradecidos por la respuesta de una clientela que, aseguran, está acompañando desde el primer día.