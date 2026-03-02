Balance anual
Felipe González destaca la consolidación turística de Mérida tras un 2025 de crecimiento y apuesta por la historia
Mérida cerró 2025 con un aumento del 13,31% en viajeros y del 4,96% en pernoctaciones, según los datos presentados por el delegado de Turismo, Felipe González.
La capital extremeña ha cerrado 2025 con 271.962 viajeros, un 13,31% más que el año anterior, y con 430.860 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 4,96% respecto a 2024, según los datos presentados esta semana en rueda de prensa por el delegado de Turismo, Felipe González.
Consolidación turística
Durante su intervención, González dijo que Mérida “ha entrado en una nueva etapa de consolidación turística”, que vinculó a la generación constante de actividad, la atracción de inversión privada y el refuerzo del destino durante todo el año. En este contexto, el edil comentó el crecimiento de la oferta alojativa “desde 2024 hasta 2026”, hasta alcanzar las 1.404 habitaciones y 3.476 plazas turísticas, lo que, según apuntó, representa un aumento del 18% en habitaciones y del 15,87% en plazas.
Sin renunciar a su historia
El delegado atribuyó esta evolución a la estrategia municipal impulsada desde 2015 para generar “seguridad, actividad económica y oportunidades para la inversión” y puso el foco también en el aumento de los eventos celebrados en 2025, que ha cuantificado en un 550% más que el ejercicio anterior, con 748 eventos destacables entre ocio, cultura y deporte. González defendió que esta línea busca desestacionalizar el turismo, aunque los mejores registros se han concentrado en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre y abril con la Semana Santa, y avanzó que el ayuntamiento continuará reforzando el sector “con planificación, inversión y promoción” para que la ciudad siga creciendo “sin renunciar a su historia”.
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
- Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes
- Emerita Lvdica hará viajar al 25 a.C. y llenará Mérida en mayo
- ‘Lusitanus’: un gigante solar que mira a la IA y dará a Mérida la soberanía digital
- El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios
- Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril
- Mérida da un paso clave para su revolución industrial
- La escuela de arte de Mérida se convertirá en punto de encuentro del diseño nacional