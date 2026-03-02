Felipe González destaca la consolidación turística de Mérida tras un 2025 de crecimiento y apuesta por la historia

La capital extremeña ha cerrado 2025 con 271.962 viajeros, un 13,31% más que el año anterior, y con 430.860 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 4,96% respecto a 2024, según los datos presentados esta semana en rueda de prensa por el delegado de Turismo, Felipe González.

Consolidación turística

Durante su intervención, González dijo que Mérida “ha entrado en una nueva etapa de consolidación turística”, que vinculó a la generación constante de actividad, la atracción de inversión privada y el refuerzo del destino durante todo el año. En este contexto, el edil comentó el crecimiento de la oferta alojativa “desde 2024 hasta 2026”, hasta alcanzar las 1.404 habitaciones y 3.476 plazas turísticas, lo que, según apuntó, representa un aumento del 18% en habitaciones y del 15,87% en plazas.

Turistas durante el pasado puente de diciembre. / Ayuntamiento de Mérida

Sin renunciar a su historia

El delegado atribuyó esta evolución a la estrategia municipal impulsada desde 2015 para generar “seguridad, actividad económica y oportunidades para la inversión” y puso el foco también en el aumento de los eventos celebrados en 2025, que ha cuantificado en un 550% más que el ejercicio anterior, con 748 eventos destacables entre ocio, cultura y deporte. González defendió que esta línea busca desestacionalizar el turismo, aunque los mejores registros se han concentrado en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre y abril con la Semana Santa, y avanzó que el ayuntamiento continuará reforzando el sector “con planificación, inversión y promoción” para que la ciudad siga creciendo “sin renunciar a su historia”.