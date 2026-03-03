La Junta aprueba una inversión millonaria para reforzar la higiene en el Hospital de Mérida

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) la contratación del servicio de limpieza, gestión interna de residuos, jardinería, desinfección y recogida y distribución de ropa en los centros de atención especializada del Área de Salud de Mérida por un importe de 10.490.360 euros para el periodo 2026-2029. El acuerdo afecta de manera directa al Hospital de Mérida, al Hospital de Tierra de Barros y al Banco Regional de Sangre de Extremadura, todos ellos integrados en el Área de Salud con cabecera en la capital autonómica.

Brotes epidémicos

Según ha indicado la Junta, la higiene en los centros sanitarios constituye uno de los pilares en el control de infecciones, ya que su incumplimiento puede favorecer la transmisión de enfermedades y la aparición de brotes epidémicos. Por ello, ha considerado necesario garantizar un servicio permanente y eficaz que cubra tanto la limpieza ordinaria como actuaciones específicas de desinfección y tratamiento de residuos.

Una trabajadora de la limpieza de un hospital. / El Periódico Extremadura

Servicios esenciales

El contrato no se limita a la limpieza de instalaciones, sino que abarca también la gestión interna de residuos sanitarios, la jardinería en los recintos hospitalarios y la logística vinculada a la ropa hospitalaria. Se trata de tareas menos visibles para el ciudadano, pero fundamentales para el funcionamiento diario de los centros y para la seguridad de pacientes y profesionales. Con esta autorización, el Ejecutivo autonómico ha asegurado la continuidad de unos servicios considerados estratégicos dentro del sistema sanitario público, especialmente en un área que presta cobertura a una amplia población de Mérida y su entorno.

Cuatro años

La inversión aprobada permitirá mantener durante cuatro años un dispositivo integral de mantenimiento higiénico-sanitario en los principales recursos hospitalarios del área, en un contexto en el que los protocolos de prevención y control de infecciones siguen siendo una prioridad estructural en la planificación sanitaria.