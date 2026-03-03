Mérida celebra “Ser Mujer en Roma” con la apertura de la nueva Sala de Orfebrería del MNAR el 4 de marzo

Mérida se asoma estos días a la Roma antigua desde una perspectiva distinta: la vida y el papel de las mujeres. El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) ha preparado la semana temática “Ser Mujer en Roma”, que arranca este miércoles, 4 de marzo, dentro de la programación por el Día Internacional de la Mujer (8M).

Sala de Orfebrería

El pistoletazo de salida llegará con una novedad destacada: la presentación de la nueva Sala de Orfebrería del museo, prevista para el miércoles a las 11.00 horas. La agenda continuará el jueves, 5 de marzo, con la conferencia “Hipatia, símbolo de la ciencia tardoantigua”, a cargo de la profesora de la Universidad de Málaga Clelia Martínez Maza.

La charla se celebrará en el Centro Cultural “Santo Domingo”, a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado el MNAR en nota de prensa.

Inscripción previa

El programa también reserva espacio para el público familiar. El viernes, 6 de marzo, a las 17.30 horas, la sede de la Colección Romana acogerá el cuentacuentos “Ceres y la creación de las estaciones”, dirigido a 15 menores de 6 a 11 años. Para participar será necesaria inscripción previa a través de la web, y cada menor podrá acudir acompañado por un adulto responsable.

La semana se cerrará el sábado, 7 de marzo, con dos citas: el concierto coral “Voz y mujer” (a las 12.30 horas, en la nave principal de la Sede de la Colección Romana), con la Coral Municipal de Azuaga y el Coro Juan del Encina de Mérida, y la recreación “Hijas del sol” (a las 20.15 horas), en colaboración con la Asociación Recreacionista Ara Concordiae.