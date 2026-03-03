El Principito sonará en Mérida para enseñar amistad y comunidad a 1.000 alumnos

Cerca de 1.000 escolares de 15 centros educativos de Mérida se formarán en valores a través de dos conciertos didácticos inspirados en El Principito, que se celebrarán el próximo 20 de marzo en la capital extremeña. La Orquesta Ciudad de Mérida interpretará la obra en el Centro Cultural Alcazaba en dos sesiones, previstas a las 10.30 de la mañana y a las 12.15 horas.

Teatro y música

La propuesta combinará teatro y música con el objetivo de trasladar a los alumnos valores como la amistad, la compañía y la importancia de sentirse vistos, una de las ideas centrales del clásico de Antoine de Saint-Exupéry. En la presentación celebrada este pasado lunes, la delegada municipal de Educación, Susana Fajardo, explicó que estos principios, compartidos por el ayuntamiento emeritense, buscan "intentar hacer realidad aquello de que lo esencial es invisible a los ojos".

Pilar Vizcaíno

Fajardo agradeció la implicación de la directora de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, Pilar Vizcaíno, y del equipo que participa en el proyecto, ya que la actividad permitirá a los docentes trabajar previamente en el aula con material didáctico específico y convertir la experiencia en una propuesta participativa.

La delegada de Educación, Susana Fajardo; la directora de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, Pilar Vizcaíno; y el narrador Cristóbal García. / Ayuntamiento de Mérida

Por su parte, Vizcaíno dijo que en la representación participan adultos, jóvenes y niños que forman parte de la Joven Orquesta y que "están encantados de pasar una mañana tocando y representando la obra para sus compañeros del aula". Además, ha expresó su deseo de que este tipo de conciertos continúen porque la esencia de la agrupación es la "educación en valores" y ha subrayado que "no hay nada mejor que compartir esta experiencia con todos los pequeños de la ciudad".

Juventud

El narrador de la obra, Cristóbal García, resaltó que lo importante en la vida está a la vista, pero que es necesario apartar el "velo" que hay delante de los ojos y que "no permite ver". Finalmente, comentó que la iniciativa transmitirá alegría y sentimiento de comunidad a los escolares y ha recordado que la juventud es un colectivo "esencial para el futuro".