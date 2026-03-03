Comercio local
Yoyogurt evita el cierre en Mérida y vuelve con sus toppings de siempre
El popular establecimiento ha reabierto sus puertas después de que anunciara su cierre en enero, gracias a la iniciativa del dueño de la cafetería ‘La esencia de los valencianos’, situada justo enfrente, que ha asumido el local para evitar que bajara la persiana para siempre
Yoyogurt no es solo un céntrico local en la calle Delgado Valencia. Es un recuerdo compartido por muchos. Por eso, cuando se anunció que bajaría la persiana de forma definitiva el pasado 31 de enero, en la capital extremeña se instaló esa sensación de despedida que provocan los lugares de siempre, esos que dejan huella y marcan con un recuerdo dulce a la gente.
La persiana ha vuelto a subir
Apenas unas semanas después, el popular establecimiento reabrió ayer por la tarde gracias a un relevo que ha nacido al otro lado de la acera. El propietario de la cafetería La esencia de los valencianos (situada justo enfrente) ha asumido el negocio tras conocer la noticia del cierre y hablar con el anterior responsable. Desde entonces, quien se encarga de Yoyogurt es su hijo, Gonzalo Tomás Lavega Medino, de 18 años, que ha afrontado el reto con muchísima ilusión. “Vimos la publicación de que se cerraba en El Periódico Extremadura y decidimos intentarlo”, ha explicado el chaval.
La esencia se mantiene
La reapertura ha sorprendido a muchos vecinos y clientes habituales, que han pasado estos días por la mencionada calle y se han encontrado la persiana subida, después de semanas viendo el local cerrado. Y el mensaje ha sido claro y contundente. Se mantiene la receta original, el yogur helado y los toppings que más gustan.
