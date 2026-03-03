Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Comercio local

Yoyogurt evita el cierre en Mérida y vuelve con sus toppings de siempre

El popular establecimiento ha reabierto sus puertas después de que anunciara su cierre en enero, gracias a la iniciativa del dueño de la cafetería ‘La esencia de los valencianos’, situada justo enfrente, que ha asumido el local para evitar que bajara la persiana para siempre

El mostrador de Yoyogurt ha vuelto a llenarse de toppings tras evitarse el cierre del local.

El mostrador de Yoyogurt ha vuelto a llenarse de toppings tras evitarse el cierre del local. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Yoyogurt no es solo un céntrico local en la calle Delgado Valencia. Es un recuerdo compartido por muchos. Por eso, cuando se anunció que bajaría la persiana de forma definitiva el pasado 31 de enero, en la capital extremeña se instaló esa sensación de despedida que provocan los lugares de siempre, esos que dejan huella y marcan con un recuerdo dulce a la gente.

La persiana ha vuelto a subir

Apenas unas semanas después, el popular establecimiento reabrió ayer por la tarde gracias a un relevo que ha nacido al otro lado de la acera. El propietario de la cafetería La esencia de los valencianos (situada justo enfrente) ha asumido el negocio tras conocer la noticia del cierre y hablar con el anterior responsable. Desde entonces, quien se encarga de Yoyogurt es su hijo, Gonzalo Tomás Lavega Medino, de 18 años, que ha afrontado el reto con muchísima ilusión. “Vimos la publicación de que se cerraba en El Periódico Extremadura y decidimos intentarlo”, ha explicado el chaval.

Noticias relacionadas y más

La heladería ha vuelto a funcionar en Delgado Valencia, con la receta original y nueva gestión.

La heladería ha vuelto a funcionar en Delgado Valencia, con la receta original y nueva gestión. / Alberto Manzano

La esencia se mantiene

La reapertura ha sorprendido a muchos vecinos y clientes habituales, que han pasado estos días por la mencionada calle y se han encontrado la persiana subida, después de semanas viendo el local cerrado. Y el mensaje ha sido claro y contundente. Se mantiene la receta original, el yogur helado y los toppings que más gustan.

TEMAS

  1. Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
  2. Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
  3. Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes
  4. Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril
  5. El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios
  6. Felipe González destaca la consolidación turística de Mérida tras un 2025 de crecimiento y apuesta por la historia
  7. Mérida da un paso clave para su revolución industrial
  8. La escuela de arte de Mérida se convertirá en punto de encuentro del diseño nacional

Yoyogurt evita el cierre en Mérida y vuelve con sus toppings de siempre

Yoyogurt evita el cierre en Mérida y vuelve con sus toppings de siempre

El Mit Jazz sitúa a Mérida en el radar del turismo musical internacional

El Mit Jazz sitúa a Mérida en el radar del turismo musical internacional

Cristóbal García destaca la importancia de apartar el "velo" para ver lo esencial en los conciertos de Mérida sobre El Principito

La Junta aprueba una inversión millonaria para reforzar la higiene en el Hospital de Mérida

La Junta aprueba una inversión millonaria para reforzar la higiene en el Hospital de Mérida

Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida

Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida

Mérida celebra “Ser Mujer en Roma” con la apertura de la nueva Sala de Orfebrería del MNAR el 4 de marzo

Mérida celebra “Ser Mujer en Roma” con la apertura de la nueva Sala de Orfebrería del MNAR el 4 de marzo

La élite motorizada se juega en Mérida su plaza para La Vuelta 2026

La élite motorizada se juega en Mérida su plaza para La Vuelta 2026

Fondenex denuncia que las obras del Ayuntamiento de Mérida ponen en peligro la cría de cigüeñas

Fondenex denuncia que las obras del Ayuntamiento de Mérida ponen en peligro la cría de cigüeñas
Tracking Pixel Contents