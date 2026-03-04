Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sector gastronómico gana músculo

El centro de Mérida gana un nuevo rincón para los amantes de la comida casera

El cocinero argentino Emanuel Rodríguez expande su propuesta gastronómica en la capital extremeña con la apertura de Rica Pancita en la calle Félix Valverde Lillo, ofreciendo cocina casera con influencias internacionales

Fachada del nuevo local de comida casera Rica Pancita en la calle Félix Valverde Lillo de Mérida.

Fachada del nuevo local de comida casera Rica Pancita en la calle Félix Valverde Lillo de Mérida. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El centro vuelve a ganar protagonismo gastronómico con la apertura de un nuevo establecimiento que comenzó a llamar la atención incluso antes de levantar su persiana. El negocio Rica Pancita ha ampliado su presencia en la ciudad con un segundo local situado en la calle Félix Valverde Lillo, número 22, reforzando así una oferta culinaria que sigue creciendo en la capital extremeña.

El local abrió sus puertas el pasado lunes 2 de marzo y supone un paso más en el proyecto personal del cocinero Emanuel Rodríguez, que continúa desarrollando en Mérida una propuesta marcada por la cocina casera y las influencias internacionales que ha ido incorporando a lo largo de su trayectoria.

Menú diario

En esta nueva ubicación, la propuesta gira en torno a menú diario, platos del día y menú semanal, una fórmula pensada para quienes buscan comer en el centro con una oferta variada y a precios accesibles. Entre las propuestas destacan platos tradicionales y recetas de cuchara, como caldereta de cazón o carne de cerdo a la portuguesa, además de entrantes como croquetas, ensalada verde, crema de legumbres o caldo verde portugués, todo acompañado de pan y postre.

Cartel del menú del día del nuevo establecimiento Rica Pancita en Mérida.

Cartel del menú del día del nuevo establecimiento Rica Pancita en Mérida. / El Periódico Extremadura

Sabores internacionales

Rodríguez nació en Argentina, donde comenzó su relación con los fogones. Posteriormente su trayectoria profesional lo llevó a Brasil y Portugal, países en los que trabajó en distintos restaurantes y donde fue perfeccionando su estilo culinario. Esa mezcla de influencias se refleja ahora en su proyecto, donde combina sabores de Argentina, Brasil, Portugal y España.

