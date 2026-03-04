El sector gastronómico gana músculo
El centro de Mérida gana un nuevo rincón para los amantes de la comida casera
El cocinero argentino Emanuel Rodríguez expande su propuesta gastronómica en la capital extremeña con la apertura de Rica Pancita en la calle Félix Valverde Lillo, ofreciendo cocina casera con influencias internacionales
El centro vuelve a ganar protagonismo gastronómico con la apertura de un nuevo establecimiento que comenzó a llamar la atención incluso antes de levantar su persiana. El negocio Rica Pancita ha ampliado su presencia en la ciudad con un segundo local situado en la calle Félix Valverde Lillo, número 22, reforzando así una oferta culinaria que sigue creciendo en la capital extremeña.
El local abrió sus puertas el pasado lunes 2 de marzo y supone un paso más en el proyecto personal del cocinero Emanuel Rodríguez, que continúa desarrollando en Mérida una propuesta marcada por la cocina casera y las influencias internacionales que ha ido incorporando a lo largo de su trayectoria.
Menú diario
En esta nueva ubicación, la propuesta gira en torno a menú diario, platos del día y menú semanal, una fórmula pensada para quienes buscan comer en el centro con una oferta variada y a precios accesibles. Entre las propuestas destacan platos tradicionales y recetas de cuchara, como caldereta de cazón o carne de cerdo a la portuguesa, además de entrantes como croquetas, ensalada verde, crema de legumbres o caldo verde portugués, todo acompañado de pan y postre.
Sabores internacionales
Rodríguez nació en Argentina, donde comenzó su relación con los fogones. Posteriormente su trayectoria profesional lo llevó a Brasil y Portugal, países en los que trabajó en distintos restaurantes y donde fue perfeccionando su estilo culinario. Esa mezcla de influencias se refleja ahora en su proyecto, donde combina sabores de Argentina, Brasil, Portugal y España.
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
- Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril
- El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios
- Felipe González destaca la consolidación turística de Mérida tras un 2025 de crecimiento y apuesta por la historia
- Mérida da un paso clave para su revolución industrial
- Casi 350 aspirantes optan a las bolsas de empleo de taquillero y vigilante para los monumentos de Mérida
- La planta de baterías de litio en Mérida producirá 50.000 toneladas anuales de fosfato de hierro y litio