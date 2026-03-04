Un conductor se estampa contra una farola en Mérida y deja la luminaria en el suelo

Un coche ha chocado contra una farola en la céntrica avenida de Extremadura de Mérida, a la altura del Hornito de Santa Eulalia, en un suceso ocurrido alrededor de las 23.45 horas de este pasado martes.

El impacto ha provocado que la farola se quedara sin su luminaria, que ha caído al suelo tras la colisión del vehículo contra el poste de alumbrado público en uno de los tramos más transitados de la ciudad.

Conductor ileso

El conductor del turismo ha resultado ileso pese al golpe. Después del accidente, ha sido el propio conductor quien ha avisado a los agentes municipales para informar de lo ocurrido.

Agentes inspeccionan el coche tras el accidente en el centro de Mérida. / El Periódico Extremadura

Hasta el lugar se han desplazado dos coches de la Policía Local de Mérida, cuyos agentes han intervenido en la zona para asegurar el área y comprobar el estado del conductor y de los daños ocasionados.

Posible despiste

Por el momento se desconocen las causas exactas del suceso, aunque todo apunta a un posible despiste al volante como origen del choque. Los agentes han realizado las primeras actuaciones en el lugar de los hechos.