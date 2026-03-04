Patrimonio histórico
El Hornito de Santa Eulalia de Mérida vuelve a mirar al cielo con sus cráteras restauradas
El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha restaurado las cráteras del Hornito de Santa Eulalia, dañadas por la Cabalgata de Reyes
Las dos cráteras del Hornito de Santa Eulalia han sido colocadas en la mañana de este miércoles, devolviendo al histórico monumento emeritense uno de sus elementos ornamentales más característicos. Las piezas han sido elaboradas por la artesana Luisa Díaz Liviano, siguiendo las indicaciones del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, con el objetivo de reproducir fielmente las originales y mantener la imagen tradicional de este enclave situado junto a la basílica.
Cabalgata de Reyes
Conviene recordar que en enero de 2025, durante el paso de la Cabalgata de Reyes, un gran muñeco hinchable situado en una de las carrozas arrastró un cable de telefonía, que terminó empujando accidentalmente los remates situados en la parte superior del monumento. Como consecuencia, las dos cráteras, datadas al menos en el siglo XVII, cayeron al suelo y quedaron fracturadas en numerosos fragmentos, aunque el aparatoso incidente no provocó daños personales.
Pintado
Tras el suceso, los restos fueron recogidos y analizados por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del propio Consorcio, que han supervisado todo el proceso de restauración. Ahora, con las piezas ya reconstruidas y colocadas en su ubicación original, en los próximos días se procederá a su pintado y consolidación con el conjunto del monumento, lo que permitirá que el Hornito de Santa Eulalia recupere definitivamente su imagen habitual en pleno corazón de Mérida.
