Mérida y Priego de Córdoba se unen en ‘Ibérica’, un proyecto musical con aspiración a los Latin Grammy

El proyecto musical 'Ibérica' ha sido presentado este miércoles como una colaboración artística e institucional que conectará el patrimonio de Mérida con el de la localidad andaluza de Priego de Córdoba a través de la música. La iniciativa se desarrolla dentro del Festival MittJazz y está liderada por los músicos Sergio de Lope y Chico Pérez.

La propuesta se materializará en una grabación discográfica y una serie de conciertos, en los que se fusionarán jazz y flamenco, dos estilos que dialogarán con la participación de la Big Band de Mérida, pieza clave del proyecto.

El flautista Sergio de Lope y el pianista Chico Pérez durante una interpretación en la presentación del proyecto musical ‘Ibérica’. / Ayuntamiento de Mérida

El disco contará además con la voz de reconocidas intérpretes como la emeritense Carolina Fernández ‘La Chispa’, así como Argentina, María Terremoto y Marina Heredia, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida.

Presentación

El trabajo discográfico se presentará en Mérida el próximo 29 de mayo, en un concierto que formará parte de la programación del Festival MittJazz, cuya edición de este año arrancará el sábado 7 de marzo con una actuación del pianista Chano Domínguez.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado que se trata de un proyecto con raíces locales pero proyección internacional, ya que la intención es presentarlo a los Latin Grammy del próximo año.

Por su parte, el director de la Big Band Ciudad de Mérida, Raúl Miguel, ha subrayado la excepcionalidad técnica y artística de la propuesta. "Lo más importante es que la ciudad de Mérida, con su Big Band, participa en un proyecto que en España apenas se hace y en el mundo muy poco: grabar un disco con Big Band y además con un estilo musical como el flamenco", ha señalado.

Patrimonios históricos

El flautista Sergio de Lope ha destacado el vínculo entre arte e historia que define el proyecto, al conectar el patrimonio monumental de ambas ciudades.

"Estamos uniendo el patrimonio romano de Mérida con el barroco de Priego de Córdoba, cuna del barroco andaluz, y lo hacemos a través de la música", ha explicado.

Presentación del proyecto musical ‘Ibérica’, que une el patrimonio de Mérida y Priego de Córdoba, junto a los músicos y responsables culturales participantes. / Ayuntamiento de Mérida

Por último, el pianista Chico Pérez ha señalado que el objetivo es que la música emocione y llegue al público, transmitiendo sensibilidad a través de la mezcla cultural del flamenco, Andalucía, Mérida y Extremadura. "Queremos compartir esa mezcla de culturas tan bonita y llevarla desde Andalucía y Mérida al mundo", ha afirmado.