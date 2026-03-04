Grabación de un disco
Mérida y Priego de Córdoba se unen en ‘Ibérica’, un proyecto musical con aspiración a los Latin Grammy
El proyecto 'Ibérica' fusionará jazz y flamenco gracias a la colaboración entre el Festival MittJazz, los músicos Sergio de Lope y Chico Pérez, y la Big Band de la capital extremeña
El proyecto musical 'Ibérica' ha sido presentado este miércoles como una colaboración artística e institucional que conectará el patrimonio de Mérida con el de la localidad andaluza de Priego de Córdoba a través de la música. La iniciativa se desarrolla dentro del Festival MittJazz y está liderada por los músicos Sergio de Lope y Chico Pérez.
La propuesta se materializará en una grabación discográfica y una serie de conciertos, en los que se fusionarán jazz y flamenco, dos estilos que dialogarán con la participación de la Big Band de Mérida, pieza clave del proyecto.
El disco contará además con la voz de reconocidas intérpretes como la emeritense Carolina Fernández ‘La Chispa’, así como Argentina, María Terremoto y Marina Heredia, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida.
Presentación
El trabajo discográfico se presentará en Mérida el próximo 29 de mayo, en un concierto que formará parte de la programación del Festival MittJazz, cuya edición de este año arrancará el sábado 7 de marzo con una actuación del pianista Chano Domínguez.
El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado que se trata de un proyecto con raíces locales pero proyección internacional, ya que la intención es presentarlo a los Latin Grammy del próximo año.
Por su parte, el director de la Big Band Ciudad de Mérida, Raúl Miguel, ha subrayado la excepcionalidad técnica y artística de la propuesta. "Lo más importante es que la ciudad de Mérida, con su Big Band, participa en un proyecto que en España apenas se hace y en el mundo muy poco: grabar un disco con Big Band y además con un estilo musical como el flamenco", ha señalado.
Patrimonios históricos
El flautista Sergio de Lope ha destacado el vínculo entre arte e historia que define el proyecto, al conectar el patrimonio monumental de ambas ciudades.
"Estamos uniendo el patrimonio romano de Mérida con el barroco de Priego de Córdoba, cuna del barroco andaluz, y lo hacemos a través de la música", ha explicado.
Por último, el pianista Chico Pérez ha señalado que el objetivo es que la música emocione y llegue al público, transmitiendo sensibilidad a través de la mezcla cultural del flamenco, Andalucía, Mérida y Extremadura. "Queremos compartir esa mezcla de culturas tan bonita y llevarla desde Andalucía y Mérida al mundo", ha afirmado.
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
- Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril
- El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios
- Felipe González destaca la consolidación turística de Mérida tras un 2025 de crecimiento y apuesta por la historia
- Mérida da un paso clave para su revolución industrial
- Yoyogurt evita el cierre en Mérida y vuelve con sus toppings de siempre
- Casi 350 aspirantes optan a las bolsas de empleo de taquillero y vigilante para los monumentos de Mérida