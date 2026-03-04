Mérida presenta su campaña por el 8M: "La igualdad no espera, derechos hoy, igualdad siempre"

El Ayuntamiento de Mérida ha presentado su campaña institucional por el 8M con un mensaje central de urgencia. Bajo el lema "La igualdad no espera, derechos hoy, igualdad siempre", el consistorio de la capital regonal ha defendido que la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres no puede aplazarse y debe consolidarse con avances reales y sostenidos.

La delegada municipal de Igualdad, Ana Aragoneses, ha señalado que el objetivo es actuar ahora y “blindar” los logros frente a posibles retrocesos. En esa línea, ha animado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones del domingo 8 de marzo, cuando a las 12.00 horas partirá una manifestación convocada por la Plataforma 8 de Marzo por el centro de la ciudad.

Formato acuarela

La campaña se apoya en un cartel que muestra, en formato acuarela, a mujeres reales y jóvenes reivindicando en un 8M, con el Puente Romano y la Alcazaba al fondo. La intención es poner el foco en las generaciones jóvenes y en la idea de que “no todo está conseguido”.

Aragoneses ha enmarcado el mensaje en la justicia social y la calidad democrática, subrayando que no hay progreso sin igualdad y que siguen presentes brechas como la desigualdad salarial, la precariedad laboral, la sobrecarga de cuidados o la violencia machista. El gobierno local ha defendido, además, que la igualdad debe ser una prioridad transversal en todas las áreas municipales.

El Puente Romano y la Alcazaba enmarcan la reivindicación del 8M en el cartel. / Ayuntamiento de Mérida

Rompiendo cadenas

En cuanto a la programación, el martes se reúne el Consejo Local de las Mujeres y el miércoles se inaugura la exposición "Rompiendo cadenas" en el Centro Cultural Alcazaba, además de presentarse una nueva edición de ‘Cambia el Rollo’, con vídeos de jóvenes para fomentar la reflexión sobre igualdad y prevención de la violencia de género. La agenda incluye también un concierto el 7 de marzo en el Museo Nacional de Arte Romano y, el día 8, tras la lectura del manifiesto, un concierto en la plaza de España.

La programación se completa con iniciativas como el Club de Lectura Feminista Emilia Pardo Bazán, el podcast ‘Territorio Igualdad’ dedicado este mes a la boxeadora Irina García, charlas en institutos y la representación de ‘Arrancamiento’ de Pamela Palenciano el 28 de marzo en el Teatro María Luisa, con entrada libre hasta completar aforo.