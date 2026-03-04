Tres detenidos por robar cobre, electrodomésticos y mobiliario en un complejo hostelero de Don Álvaro

Las detenciones se han producido en el marco de la operación ‘Forbichi’, iniciada después de que agentes del Puesto de San Pedro de Mérida y del Equipo ROCA de la capital autonómica tuvieran conocimiento, desde el pasado mes de diciembre, de los robos que se estaban produciendo en un establecimiento hostelero del municipio de Don Álvaro que actualmente se encuentra sin actividad comercial.

Según la investigación, los autores forzaron la puerta principal de acceso al recinto y otras existentes en el interior para entrar en las instalaciones y sustraer cableado de cobre perteneciente a la maquinaria y a la instalación eléctrica, además de mobiliario, electrodomésticos y grifería. Para llevarse el material, provocaron importantes daños en las instalaciones, lo que dificultaría al propietario retomar la actividad del negocio en el futuro.

Venta del material

Durante las pesquisas, los agentes centraron parte de la investigación en establecimientos dedicados a la gestión de residuos, ya que el cobre sustraído podía ser vendido fácilmente en este tipo de empresas.

Así, en los últimos dos meses, la Guardia Civil detectó diferentes entregas de material coincidente con el sustraído en dos centros de reciclaje de la ciudad de Mérida.

Amplio historial delictivo

El análisis de la documentación permitió identificar a tres emeritenses con un amplio historial delictivo, quienes presuntamente transportaban el material robado y lo vendían de forma fraccionada para evitar levantar sospechas.

Con las pruebas reunidas, los sospechosos fueron localizados y detenidos la pasada semana. Tras su arresto, se les instruyeron diligencias por su implicación en los robos, que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida.