Anhbel adelanta su nuevo single ‘Contigo’ en un concierto acústico en Mérida

La artista emeritense Anhbel ofrecerá un concierto acústico este jueves en el Café Alaudae, a partir de las 20.30 horas, en una actuación pensada como un encuentro cercano con el público de la ciudad.

El recital tendrá una duración aproximada de una hora y quince minutos y se desarrollará en formato acústico, una propuesta que permitirá mostrar la faceta más íntima y emocional de la cantante y acercar al público la esencia de sus composiciones.

Durante el concierto, Anhbel interpretará varios temas de su primer trabajo discográfico, Atrapada, además de adelantar algunas de las nuevas canciones en las que se encuentra trabajando actualmente.

Adelanto de su nuevo single

Uno de los momentos más destacados de la actuación será la presentación de su nuevo single, Contigo, que verá la luz en las próximas semanas en todas las plataformas digitales.

Este tema supone el segundo trabajo en solitario de la artista y marca una nueva etapa en su evolución musical, en la que consolida un estilo más personal y maduro dentro de su propuesta como cantautora.

Centro Cultural Alcazaba

Cabe recordar que Anhbel presentó su primer disco en el Centro Cultural Alcazaba, en un acto que puso de manifiesto la proyección artística de la cantante emeritense. Ahora regresa a los escenarios de la ciudad con un formato más íntimo, en uno de los espacios habituales para la música en directo en Mérida.

El concierto se plantea como una oportunidad para disfrutar de la voz y la sensibilidad artística de Anhbel en un ambiente cercano, donde el público podrá conectar directamente con las letras y las historias que conforman su universo musical.