CCOO denuncia la "preocupante situación laboral" de las limpiadoras de hospitales de Mérida y Tierra de Barros

CCOO denuncia que las trabajadoras del servicio de limpieza de los hospitales de Tierra de Barros y de Mérida atraviesan una situación profundamente preocupante que afecta directamente a sus derechos laborales y a su bienestar físico y emocional y que la empresa de las que dependen, ISS Facility Services, lejos de dar soluciones, está tomando decisiones que empeoran el problema.

Tras la celebración de un juicio por solapamiento con la empresa ISS Facility Services, la plantilla permanece a la espera de una sentencia que determine con claridad su situación contractual y garantice el respeto a sus derechos.

CCOO del Hábitat critica que, en vez de adoptar una postura prudente mientras se resuelve el proceso judicial, la empresa ha tomado decisiones que están impactando gravemente en las condiciones de trabajo.

En concreto, se ha procedido a la retirada de los descansos correspondientes tras cada cinco días consecutivos de trabajo, una medida que formaba parte de la organización habitual de la jornada y que resultaba fundamental para la recuperación física y mental de la plantilla.

Descansos

La supresión de estos descansos supone un claro retroceso en materia de conciliación y salud laboral. El entorno hospitalario es especialmente exigente: requiere responsabilidad, atención constante y estabilidad emocional. La eliminación del tiempo de recuperación no solo incrementa el estrés y la carga emocional de las trabajadoras, sino que también puede repercutir en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Para CCOO, en un contexto de incertidumbre judicial, estas decisiones unilaterales se perciben como una presión añadida y un posible abuso de poder en un momento de especial vulnerabilidad.

Muchas trabajadoras manifiestan encontrarse al límite físico y emocional. No se trata únicamente de una cuestión organizativa, sino de dignidad, respeto y cumplimiento efectivo de derechos laborales básicos.

Desde CCOO se exige la restitución inmediata de los descansos tras cinco días consecutivos de trabajo y el respeto escrupuloso a las condiciones laborales vigentes hasta que exista una resolución judicial firme.

Además, se reclama la apertura de un diálogo real y transparente con la representación legal de las trabajadoras y la garantía de que no se adoptarán represalias ni medidas que agraven el conflicto.

Los hospitales son servicios esenciales y su correcto funcionamiento depende del compromiso y la profesionalidad de sus trabajadoras. Cuidar a quienes cuidan no es una opción, es una obligación. Las trabajadoras de Tierra de Barros y Mérida merecen estabilidad, respeto y condiciones dignas mientras se resuelve el proceso judicial.