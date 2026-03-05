El fútbolchapas regresa a Mérida con su gran torneo nacional

La capital extremeña acogerá este fin de semana, 7 y 8 de marzo, la XIV edición del Open de Fútbolchapas ‘Ciudad de Mérida’, que se celebra además como IX Memorial Isidoro Plaza, una cita que reunirá a 80 jugadores procedentes de diferentes puntos de España y de Portugal.

El torneo se disputará en las pistas deportivas de Nueva Ciudad, situadas en la calle Colombia, número 14, y forma parte del circuito nacional LFC Tour 2025/2026, organizado por la Federación Española de Fútbolchapas.

La competición contará con la presencia de jugadores destacados del panorama nacional, pertenecientes a clubes de Alcalá y Azuqueca de Henares, Cáceres, El Coronil, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles, Madrid, Mijas, San Roque, Tenerife, Tomares, La Solana, Castellón o Almería, entre otros.

Circuito nacional

La parada del LFC Tour 2025/2026 en Mérida supone una nueva edición de un torneo ya consolidado en el calendario de este deporte. Para el club emeritense organizador, se trata además de su decimocuarto Open nacional, lo que refleja la trayectoria del fútbolchapas en la ciudad.

Este año la cita adquiere un significado especial, ya que Mérida se prepara para acoger el próximo mes de octubre el XX Campeonato de España de Futbolchapas, lo que refuerza el papel de la ciudad como uno de los referentes nacionales de esta disciplina.

El circuito LFC Tour comenzó a celebrarse en Madrid en 2005 y desde entonces ha recorrido diferentes puntos de la geografía española con numerosos torneos abiertos que reúnen a jugadores federados de alto nivel.

Jugadores de alto nivel

El Open contará con algunos de los jugadores más destacados del país, entre ellos campeones de España de futbolchapas como David Madera y Marcos Fernández, del club de Madrid.

También participará el jugador local Roberto Plaza Sancho, subcampeón del circuito LFC Tour 2024/2025 en su primer año como senior, que el pasado año logró disputar cuatro finales, ganando tres de ellas.

El club anfitrión contará además con otros jugadores destacados como Roberto Sánchez, campeón del Open de Mérida en la pasada edición, así como Roberto Plaza senior y Ángel Ruiz Jr, que el año pasado coparon el pódium del torneo.

Horarios

La competición comenzará este sábado 7 de marzo a las 10.00 horas con el Open de parejas. Por la tarde, a las 16.00 de la tarde, dará inicio el Open senior, que se prolongará aproximadamente hasta las 20.00. Durante todo el fin de semana, Mérida se convertirá así en uno de los puntos de referencia del futbolchapas a nivel nacional, con la participación de jugadores de distintos clubes y un alto nivel competitivo.