Mérida recupera su pulso gastronómico: aperturas y reaperturas revitalizan el centro de la ciudad

El centro histórico de Mérida está viviendo un renacer gastronómico muy notable en estos últimos tiempos, con aperturas, reaperturas y una clara tendencia a recuperar y revitalizar locales emblemáticos o a sumar propuestas frescas que atraen tanto a vecinos como a visitantes. La comida está claramente de moda en la ciudad, especialmente en el casco antiguo, donde se combina tradición, sabores caseros, influencias internacionales y conceptos que generan nostalgia o innovación accesible.

Un ejemplo perfecto de este impulso es la reciente apertura de un segundo local de Rica Pancita en la calle Félix Valverde Lillo, 22, que abrió sus puertas el pasado lunes 2 de marzo de 2026. Este proyecto del cocinero argentino Emanuel Rodríguez (con trayectoria en Brasil y Portugal) refuerza su presencia en Mérida tras el éxito de su primer establecimiento, famoso por croquetas espectaculares (como las de jabalí, vaca uruguaya o paella) y una fusión de sabores argentinos, brasileños, portugueses y españoles. En esta nueva ubicación céntrica, la apuesta se centra en un menú diario y semanal muy pensado para el día a día: precios accesibles, platos de cuchara tradicionales (caldereta de cazón, carne de cerdo a la portuguesa), entrantes reconfortantes (croquetas, ensalada verde, crema de legumbres, caldo verde portugués) y siempre con pan y postre. Es una fórmula de cocina casera con toques internacionales que encaja perfectamente con la demanda actual de comer bien, variado y sin complicaciones en el corazón de la ciudad.

En Delgado Valencia

Por otro lado, en la misma línea de revitalización del centro, destaca la reapertura de Yoyogurt en la calle Delgado Valencia. Este local icónico, un referente del yogur helado con toppings personalizables, había anunciado su cierre definitivo el 31 de enero de 2026 tras más de 15 años marcando recuerdos dulces para muchos emeritenses. La noticia generó una auténtica sensación de pérdida entre los habituales. Sin embargo, apenas unas semanas después, la persiana volvió a subir gracias a un relevo generacional y vecinal: el propietario de la cafetería La Esencia de los Valencianos (justo enfrente) asumió el negocio, y ahora lo gestiona su hijo, Gonzalo Tomás Lavega Medino, de 18 años, con enorme ilusión. Lo mejor: se mantiene la receta original del yogur helado y los toppings clásicos que tanto gustaban, preservando esa esencia que lo convertía en un "lugar de siempre".

Estas dos noticias -una apertura ambiciosa y una reapertura cargada de emotividad- ilustran muy bien cómo Mérida está recuperando protagonismo gastronómico en su centro. Hay un movimiento claro hacia locales que combinan lo accesible y lo cotidiano (menús diarios, productos caseros, postres refrescantes) con el valor añadido de la historia personal, la fusión cultural o el rescate de rincones queridos. A esto se suma el buen momento general de la gastronomía extremeña (con reconocimientos en guías como Repsol o Michelin que benefician a la región entera) y aperturas de cadenas o conceptos modernos en zonas céntricas, lo que hace que pasear por el casco histórico signifique cada vez más descubrir sitios apetecibles para comer o merendar. El centro vuelve a ser ese punto neurálgico donde la comida no solo alimenta, sino que genera comunidad, recuerdos y ganas de volver.