Cazado sin carnet al volante en la avenida Rosalía de Castro por la Policía Local de Mérida

La Policía Local ha abierto 15 atestados por siniestros viales con daños materiales y uno por lesiones durante la semana comprendida entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, según el balance de actuaciones en materia de seguridad vial.

El accidente con heridos se produjo tras el atropello de un peatón en un paso de peatones en la avenida Marqués de Paterna, donde la persona afectada sufrió lesiones de carácter leve.

Daños materiales

Entre los siniestros registrados durante estos días también se encuentran varios accidentes con daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Uno de los más destacados ocurrió en la Glorieta del Vietnam, donde se produjeron daños cuantiosos tanto en un vehículo como en el mobiliario urbano.

En la avenida del Río, un conductor perdió el control del vehículo por falta de atención, lo que provocó que colisionara contra otro coche que se encontraba estacionado. Asimismo, en la calle Madrid, un vehículo que circulaba marcha atrás golpeó a otro, ocasionando daños materiales.

También se registró una colisión entre dos turismos en la avenida de Extremadura al no respetar uno de los conductores la preferencia de paso. A este suceso se suma otro ocurrido en la calle San Pedro de Mérida, donde un vehículo impactó contra otro preferente tras no respetar una señal de stop. Además, en la calle Torres Quevedo, un furgón causó daños en un vehículo estacionado.

Dos agentes controlan un radar móvil en la calle Suárez Somonte de Mérida. / Policía Local de Mérida

Controles y actuaciones policiales

Durante la semana, los agentes instruyeron diligencias por conducción bajo los efectos del alcohol en dos intervenciones realizadas en la avenida Emérita Augusta y en la calle Almendralejo.

Además, la Policía Local detectó a un conductor que circulaba sin licencia en la avenida Rosalía de Castro, por lo que se tramitó el correspondiente atestado para juicio rápido.

En materia de prevención, los agentes llevaron a cabo 30 pruebas de alcoholemia, todas ellas con resultado negativo.