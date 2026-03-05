Dos robos a la vez en el centro de Mérida: la Policía Nacional intercepta a los presuntos implicados

La Policía Nacional ha informado a este periódico de que minutos antes de las 12.00 de la mañana se han producido dos hurtos casi simultáneos en pleno centro, uno en la tienda Ale-Hop de la calle Santa Eulalia y otro en una obra privada, también ubicada en esta zona.

Expectación

Ambos sucesos han llamado la atención de los viandantes, al ocurrir prácticamente a la vez y en lugares muy concurridos, lo que ha generado movimiento y expectación en la calle.

Un vehículo de la Policía Nacional durante el operativo desplegado en el centro de Mérida tras dos hurtos casi simultáneos. / Alberto Manzano

Respuesta rápida

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la respuesta ha sido rápida: un furgón y un vehículo patrulla han acudido hasta los puntos señalados para intervenir en ambos hechos. Los agentes han localizado e interceptado a las personas presuntamente implicadas en los hurtos, actuando en el lugar de los hechos tras la alerta recibida.

Diligencias

La Policía Nacional continúa con las gestiones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y tramitar las diligencias derivadas de ambos incidentes.