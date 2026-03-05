Sucesos en la capital extremeña
Dos robos a la vez en el centro de Mérida: la Policía Nacional intercepta a los presuntos implicados
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 12.00 y sorprendieron a viandantes en una zona muy concurrida
La Policía Nacional ha informado a este periódico de que minutos antes de las 12.00 de la mañana se han producido dos hurtos casi simultáneos en pleno centro, uno en la tienda Ale-Hop de la calle Santa Eulalia y otro en una obra privada, también ubicada en esta zona.
Expectación
Ambos sucesos han llamado la atención de los viandantes, al ocurrir prácticamente a la vez y en lugares muy concurridos, lo que ha generado movimiento y expectación en la calle.
Respuesta rápida
Según la información facilitada por la Policía Nacional, la respuesta ha sido rápida: un furgón y un vehículo patrulla han acudido hasta los puntos señalados para intervenir en ambos hechos. Los agentes han localizado e interceptado a las personas presuntamente implicadas en los hurtos, actuando en el lugar de los hechos tras la alerta recibida.
Diligencias
La Policía Nacional continúa con las gestiones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y tramitar las diligencias derivadas de ambos incidentes.
