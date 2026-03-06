Adif Alta Velocidad impulsa la duplicación de vía en Mérida con una inversión de 8,3 millones de euros y un viaducto imponente

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 8,3 millones de euros el despliegue de nuevas instalaciones de control, mando y señalización en el tramo Mérida-Aljucén (5,5 kilómetros), una actuación vinculada a la duplicación de vía que ampliará la capacidad ferroviaria de acceso a la capital extremeña, según ha informado Adif Alta Velocidad.

La intervención permitirá adaptar los sistemas que regulan el tráfico ferroviario a la futura configuración de doble vía, de modo que los trenes puedan circular por cualquiera de las dos plataformas. Con ello, según el ministerio, se incrementará la flexibilidad operativa de la infraestructura y se reforzará la conexión de Mérida con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.

Una obra clave para el acceso ferroviario a Mérida

El tramo comprendido entre la cabecera oeste de la estación de Mérida y la cabecera este de la estación de Aljucén se considera uno de los puntos estratégicos del corredor ferroviario extremeño. La duplicación de la vía permitirá absorber más circulaciones y mejorar la gestión del tráfico en la entrada a la capital autonómica.

La actuación incluye además la renovación completa de la vía existente, con la sustitución de traviesas, carriles y balasto, así como la adaptación de las instalaciones de electrificación y la mejora de los sistemas de drenaje del corredor ferroviario.

También se instalarán cerramientos a lo largo del trazado, una medida habitual en este tipo de infraestructuras para aumentar la seguridad y reducir el riesgo de intrusiones o incidencias en la explotación ferroviaria.

Nuevo viaducto sobre el Albarregas

Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de un nuevo viaducto sobre el río Albarregas, infraestructura que permitirá mantener el trazado ferroviario con la nueva plataforma ampliada.

Además, el proyecto contempla la ampliación de la plataforma ferroviaria para dar cabida a la segunda vía, que discurrirá paralela a la actual entre Mérida y Aljucén.

Otra de las mejoras técnicas será la modificación de varios puntos del trazado mediante variantes que suman 2,7 kilómetros. Estas actuaciones permitirán suavizar cuatro curvas del recorrido actual, lo que facilitará incrementar la velocidad de paso de los trenes y mejorar el confort durante el viaje.

Cambios en el entorno urbano de Mérida

El proyecto incluye también intervenciones dentro del entorno urbano de Mérida. Entre ellas figura la construcción de un nuevo paso inferior bajo la avenida de Emérita Augusta, que sustituirá a las dos estructuras actuales.

Así avanzan las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Río Albarregas de Mérida / JAVIER CINTAS

La actuación se completará con trabajos de acondicionamiento en otros dos pasos inferiores existentes, adaptándolos a la nueva configuración de la línea tras la duplicación de vía.

Estas obras forman parte de una intervención más amplia orientada a modernizar el acceso ferroviario a la capital extremeña y mejorar la integración de la infraestructura en el entorno urbano.

Avances en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura

El Ministerio de Transportes mantiene abiertas varias actuaciones para completar el desarrollo de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Entre ellas continúan los trabajos del tramo Talayuela-Plasencia, actualmente en ejecución.

De forma paralela, se ultiman las pruebas para la puesta en servicio del sistema de señalización ERTMS en el tramo ya operativo entre Badajoz y Plasencia, una tecnología que permite optimizar la gestión del tráfico ferroviario y aumentar los estándares de seguridad.

El departamento que dirige el ministerio trabaja además en el diseño del tercer tramo de la línea, entre Oropesa y Madrid, que permitirá completar el corredor de alta velocidad entre Extremadura y la capital del país.

Según ha señalado Transportes, estas actuaciones se alinean con los objetivos de modernización de las infraestructuras ferroviarias y podrán contar con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).