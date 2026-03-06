Calamonte abre su escaparate de talento joven con 12 modalidades artísticas

El Ayuntamiento de Calamonte, a través de la Concejalía de Educación y Cultura y con la colaboración de la Universidad Popular “Pelayo Moreno”, ha convocado el XXXVI Certamen Nacional “Calamonte Joven 2026”, una cita cultural consolidada que busca impulsar la creatividad y el talento juvenil en distintas disciplinas artísticas.

Jóvenes de entre 14 y 35 años

El certamen está dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años residentes en España, aunque algunas modalidades presentan particularidades en cuanto a edades o número de participantes. La convocatoria contempla doce modalidades artísticas, entre ellas novela corta, cuentos infantiles, poesía, textos teatrales, pintura, fotografía, cortos, cómic, diseño gráfico, danza, música amateur y grupos de teatro aficionado.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de abril de 2026 para la mayoría de modalidades, mientras que las categorías de música amateur y teatro aficionado contarán con plazos posteriores, fijados en julio y agosto respectivamente. Las obras podrán presentarse tanto de forma presencial o por correo postal como mediante correo electrónico, según las características de cada disciplina.

Obras originales e inéditas

Las bases establecen que las obras deberán ser originales e inéditas, y cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos por modalidad. Además, el certamen contempla premios específicos de inclusión dirigidos a personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33 %, con el objetivo de fomentar la participación sociocultural a través del arte.

Entre las modalidades convocadas se encuentran disciplinas literarias, artísticas y escénicas. También se incluyen propuestas audiovisuales y musicales, como el concurso de cortometrajes o la categoría de música amateur, que culminará con conciertos en directo durante los meses de septiembre y octubre en la localidad.

Imagen promocional de “Calamonte Joven 2026”, la convocatoria dirigida a jóvenes creadores con disciplinas que van de la literatura a la música y la danza. / El Periódico Extremadura

Pintura, fotografía, cómic y diseño gráfico

En el caso de pintura, fotografía, cómic y diseño gráfico, las obras seleccionadas formarán parte de una exposición abierta al público prevista para el mes de mayo de 2026, con el fin de mostrar los trabajos presentados y dar visibilidad a los jóvenes creadores participantes.

Por su parte, la modalidad de danza celebrará su concurso el 30 de mayo de 2026 en la Casa de la Cultura de Calamonte, mientras que las representaciones de los grupos de teatro aficionado se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre, tras un proceso previo de selección.

Entrega de premios

La entrega oficial de premios tendrá lugar en dos actos distintos. El primero se celebrará el 20 de junio de 2026, cuando se reconocerán las modalidades literarias, artísticas y audiovisuales, mientras que el segundo acto, dedicado a música amateur y teatro aficionado, se celebrará el 28 de noviembre de 2026 en la localidad. La organización ha destacado que el objetivo del certamen es seguir consolidando a Calamonte como un referente cultural para la creación joven en España.