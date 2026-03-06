José Manuel Villafaina publica una "Historia no oficial" del Festival de Mérida que promete polémica

El escritor, crítico teatral y gestor cultural extremeño José Manuel Villafaina Muñoz acaba de publicar un libro que promete abrir conversación —y quizá alguna que otra ceja arqueada— en torno al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, una de las grandes citas culturales del país.

Bajo el título “Historia no oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida” (subtitulado “Memoria personal de un testigo incómodo”), el volumen —editado por EDITAMÁS, editorial extremeña— supera las 450 páginas e incluye abundante material fotográfico que acompaña un recorrido tan documentado como personal por varias décadas de vida del certamen emeritense.

El libro, según se señala en la contraportada, parte de una premisa tan sencilla como provocadora: toda historia tiene su versión oficial… y su trastienda. Durante años, el Festival de Mérida se ha mostrado como uno de los grandes orgullos culturales de Extremadura y como un referente de la escena española. Pero, como suele ocurrir en el teatro —y también en la vida—, tras el brillo de los focos existen pasillos menos iluminados donde se cruzan intereses, silencios y decisiones que raramente llegan a conocerse.

Villafaina se adentra precisamente en esa zona de bastidores. Y lo hace con la complicidad documental de Diana Carmen Cortés, educadora, actriz hispanovenezolana y crítica teatral (que colaboró en El Periódico Extremadura en los años noventa). Muchas de aquellas crónicas —algunas relegadas al olvido institucional— encuentran aquí nueva voz y contexto.

Esteban Valero Vizcano

El autor —considerado, a sus 84 años, uno de los decanos de la crítica teatral española (según el periódico especializado de las Artes Escénicas Artez-Blai), director durante años del Centro Dramático de Badajoz y del Centro Dramático y de la Música de la Junta de Extremadura, y figura muy vinculada a la vida cultural extremeña— ha sido testigo directo de buena parte de la evolución del Festival. Desde el renacimiento que supuso la etapa iniciada por los extremeños en 1983, hasta los cambios y tensiones de las décadas posteriores, el libro repasa las distintas direcciones artísticas que han marcado el rumbo del certamen: desde José Monleón o Manuel Canseco hasta Blanca Portillo o Jesús Cimarro, pasando por otras etapas intermedias -Espectáculos Ibéricos, Jorge Márquez, Francisco Carrillo o Francisco Suárez- que también dejaron su huella.

Vida política

Pero el relato no se detiene únicamente en los despachos teatrales. Villafaina observa también el papel que el Festival ha desempeñado dentro de la vida política extremeña, recordando cómo diferentes gobiernos autonómicos -desde Juan Carlos Rodríguez Ibarra hasta María Guardiola, pasando por José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara- han encontrado en el Teatro Romano un escenario privilegiado de proyección institucional.

Portada del libro. / Cedida a El Periódico

Con prosa incisiva, ironía elegante y abundante documentación, el libro avanza como si fuera una sucesión de escenas en las que aparecen directores, compañías, críticos, organizadores y artistas que han formado parte de la historia -oficial o no- del Festival. Algunos nombres brillan; otros, según el autor, prefirieron moverse entre sombras.

En palabras del propio Villafaina, la historia cultural no siempre se escribe con la misma libertad con la que se representa una tragedia clásica: “La historia suele presentarse como un espejo de su tiempo, pero con demasiada frecuencia ese espejo lo pulen quienes tienen el poder de decidir qué se recuerda y qué se olvida”.

Por su parte, Diana Carmen Cortés, autora del prólogo, define el libro como “un alegato literario contra la manipulación de la memoria institucional, escrito con inteligencia, pulso firme y una mirada que no renuncia a la belleza”.

El Teatro Romano acoge la puesta en escena de 'Las Troyanas' / Javier Cintas

El volumen, según explica, nace de la experiencia directa de quien ha vivido el teatro desde múltiples frentes: creador, pedagogo, gestor y observador crítico. “Villafaina no escribe desde la distancia académica —señala— sino desde la carne misma de la escena”.

El resultado es un ensayo narrativo que combina memoria personal, investigación documental y reflexión cultural. Un libro que no pretende ser complaciente —ni quizá prudente—, pero que reivindica el teatro como espacio de resistencia, verdad y memoria.

Contraportada del libro. / Cedida a El Periódico

Porque, como sugiere el propio autor con cierta ironía, en el Teatro Romano de Mérida caben muchas tragedias… pero también algunas comedias políticas que nunca llegaron al libreto oficial.

El tiempo -y los lectores- dirán si esta “historia no oficial” logra lo que se propone: que, al menos por una vez, la verdad salga a escena sin miedo al aplauso ni al silencio.