Mérida celebrará el Día de la Mujer con una manifestación y un concierto en la Plaza de España el 8 de marzo

El Ayuntamiento de Mérida ha presentado la programación municipal con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que se desarrollará entre el 3 y el 28 de marzo con actividades culturales, educativas y reivindicativas en distintos espacios de la ciudad. Bajo el lema “La igualdad no espera: derechos hoy, igualdad siempre”, la iniciativa busca reforzar el compromiso institucional con la igualdad real entre mujeres y hombres.

La campaña institucional pone el foco en la necesidad de consolidar avances efectivos en ámbitos como el empleo, la conciliación, la corresponsabilidad, la representación pública y la erradicación de la violencia machista. Desde el consistorio se subraya que el 8M no debe entenderse como una fecha simbólica aislada, sino como una jornada de reivindicación y memoria que exige políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Una programación que combina cultura y reflexión

El calendario de actividades arranca el 3 de marzo con una sesión de trabajo del Consejo Local de las Mujeres, que se celebrará a las 10.30 horas en el Centro Clara Campoamor. El encuentro servirá para concretar la programación del 8M y abordar la revisión del reglamento de funcionamiento del propio consejo, órgano que canaliza la participación de las asociaciones de mujeres en las políticas municipales de igualdad.

La agenda continuará con la exposición “Rompiendo cadenas”, abierta del 4 al 19 de marzo en el Centro Cultural Alcazaba. La muestra analiza cómo el cuerpo de las mujeres ha sido condicionado socialmente a través de la vestimenta desde el siglo XIX hasta la actualidad, utilizando el vestuario como herramienta para explicar estructuras sociales y desigualdades históricas.

Juventud, música y participación ciudadana

El 5 de marzo, el Centro Cultural Nueva Ciudad acogerá la actividad “Proyectando igualdad: imágenes que cuestionan, voces que transforman”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y organizada por Esmerarte Asociación Cultural. El acto combinará la proyección de vídeos creados por jóvenes con actuaciones musicales y escénicas en directo, con el objetivo de fomentar la reflexión crítica sobre la igualdad y prevenir la violencia de género.

En el marco institucional del 8M, el 6 de marzo se celebrará en la Diputación de Badajoz la entrega del premio “Charo Cordero” a Candela Chaves Rodríguez, candidatura propuesta por el Ayuntamiento de Mérida dentro de los reconocimientos “Nuestra provincia por la igualdad”.

Actos centrales del 8 de marzo

El programa incluye también el concierto coral “Voz y Mujer”, que tendrá lugar el 7 de marzo a las 12.30 horas en el Museo Nacional de Arte Romano, dentro de la semana temática “Ser mujer en Roma”. En el recital participarán el Coro Juan del Encina y la Coral Municipal de Azuaga.

El 8 de marzo concentrará los actos centrales. A las 12.00 horas, la Plataforma 8M Mérida ha convocado una manifestación que partirá desde la Plaza de España. Posteriormente, a las 13.30 horas, ese mismo espacio acogerá un concierto con las actuaciones de Tamara Agudo & Band y Olana Liss, propuestas musicales que buscan convertir la música en altavoz de los derechos y la visibilidad de las mujeres.

Literatura, deporte y teatro social

La programación continuará a lo largo del mes con nuevas propuestas culturales. El 18 de marzo, el Centro Clara Campoamor acogerá un club de lectura feminista dedicado a la obra Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén, de Fatema Mernissi, considerada una referencia del pensamiento feminista contemporáneo desde una perspectiva intercultural.

La agenda se completará con el podcast “Territorio Igualdad”, dedicado en esta edición a Irina García Rollán, boxeadora campeona y subcampeona de España en distintas categorías y monitora de boxeo inclusivo.

El programa concluirá el 28 de marzo en el Teatro María Luisa con la representación de “Arrancamiento”, de Pamela Palenciano, una propuesta de teatro social que aborda las raíces culturales y estructurales de la violencia machista e invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las relaciones afectivas.

Además, durante estas semanas se están desarrollando charlas y talleres sobre igualdad de oportunidades en centros educativos de Educación Secundaria de la ciudad. Las sesiones, impartidas por agentes de igualdad, abordan cuestiones como los estereotipos de género, los micromachismos o las relaciones afectivas saludables, con metodologías participativas dirigidas al alumnado.