Mérida celebrará su Semana Santa 2026 entre ruinas romanas, una experiencia única en España

La Semana Santa de Mérida es una de las celebraciones de Pasión más singulares y emotivas de España. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2018, destaca por la extraordinaria fusión entre la devoción religiosa y el imponente patrimonio romano de la ciudad, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1993.

En 2026, la Semana Santa se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, con nueve hermandades y cofradías sacando a la calle más de 30 pasos procesionales. El sitio oficial (semanasantademerida.es) ya tiene disponibles el cartel oficial, la revista y el programa de actos y cultos para este año.

Lo que hace única a la Semana Santa emeritense

Mientras en muchas ciudades las procesiones transcurren por calles históricas o catedralicias, en Mérida lo hacen literalmente entre ruinas romanas milenarias. Es habitual ver nazarenos, costaleros y pasos cruzando bajo el Arco de Trajano, rodeando el Templo de Diana, atravesando el Puente Romano sobre el Guadiana o incluso llegando a la Alcazaba árabe. Esta combinación crea estampas irrepetibles: la solemnidad de un Cristo o una Virgen recortándose contra columnas corintias o arcos romanos de 2.000 años.

El Anfiteatro Romano de Mérida acoge el vía crucis del Cristo de la O / JAVIER CINTAS

El momento más icónico y sobrecogedor es el Vía Crucis del Santísimo Cristo de la O en la madrugada del Viernes al Sábado Santo (de Viernes Santo a Sábado Santo). Se desarrolla dentro del recinto del Anfiteatro Romano, en completo silencio, únicamente roto por el rumor de los pasos, el repique de una campana y el crepitar de las antorchas. Es uno de los actos más respetados y fotografiados de toda la Semana Santa extremeña.

Principales hermandades y cofradías (2026)

Entre las más destacadas y con mayor tradición se encuentran: Hermandad del Calvario, que es una de las más antiguas y con mayor devoción popular. Su Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad suelen protagonizar momentos muy intensos. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con El "Señor de Mérida" por antonomasia. Su procesión del Viernes Santo es de las más concurridas. Cofradía Ferroviaria, con fuerte arraigo en los barrios obreros y ferroviarios históricos. Cofradía Infantil, muy querida por sacar a la calle a los más pequeños de la familia cofrade. Hermandad de la Vera Cruz, Cofradía de las Tres Caídas, con su estación de penitencia por el Puente Romano es uno de los recorridos más bellos y simbólicos. Hermandad de las Lágrimas. Cofradía de la Sagrada Cena, Hermandad de la Paz (y otras que completan el elenco).

Momentos y días clave

Domingo de Ramos (29 marzo 2026) Procesión de La Borriquita desde la Concatedral de Santa María. Marca el inicio festivo de la semana. Jueves Santo, procesiones de mayor solemnidad, con varias hermandades en la calle. Madrugada del Viernes al Sábado Santo con el Vía Crucis del Cristo de la O en el Anfiteatro Romano. Silencio absoluto, antorchas, penumbra… uno de los instantes más mágicos. Viernes Santo. Día grande. Gran número de procesiones, especialmente de la Hermandad del Calvario y Jesús Nazareno, con la Virgen de los Dolores y la María Santísima de la Amargura. Sábado Santo, ambiente más recogido, con el recuerdo de la espera y Domingo de Resurrección con procesiones de gloria y encuentro, cerrando la Semana Santa con alegría.

¿Por qué no te la puedes perder?

Mérida ofrece una Semana Santa íntima pero poderosa, sin las multitudes agobiantes de Sevilla o Málaga, pero con una carga emocional y estética difícil de igualar. La mezcla de saetas extremeñas, el olor a incienso entre columnas romanas, el silencio del anfiteatro a las 3 de la madrugada o el paso de un palio bajo el Arco de Trajano son experiencias que quedan grabadas.

Si planeas visitarla en 2026, consulta siempre la web oficial semanasantademerida.es para los horarios e itinerarios definitivos (suelen publicarse con bastante antelación). Y recuerda: abrígate bien para las madrugadas frías de marzo/abril en Extremadura.

¿Te animas a vivir una Pasión entre ruinas romanas? Es difícil encontrar otra Semana Santa que combine tan bien fe, historia y belleza patrimonial.