Mérida ofrece alojamiento y gastronomía a los seguidores del Atlético de Madrid y Real Sociedad que viajen a Sevilla

Mérida busca posicionarse como uno de los destinos para los aficionados que viajarán a la final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, prevista el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja (Sevilla). El Ayuntamiento considera que la capital extremeña puede convertirse en una base cómoda de alojamiento para quienes se desplacen al partido.

El delegado municipal de Turismo, Felipe González, ha señalado que la ciudad se encuentra a “apenas hora y media por autovía (192 kilómetros) de Sevilla”, una distancia que permitiría a los seguidores alojarse en Mérida y desplazarse con facilidad el mismo día del encuentro.

Desde el consistorio destacan que el atractivo de la capital extremeña no se limita a su cercanía con la sede de la final. González ha subrayado que el viaje deportivo puede convertirse también en una oportunidad para conocer el patrimonio histórico emeritense.

“El viaje a la final puede servir como excusa ideal para descubrir los monumentos de la ciudad, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, ha indicado el delegado de Turismo.

Una joven en verano en Mérida. / Cedida a El Periódico

El Conjunto Arqueológico de Mérida, inscrito en la lista de la Unesco desde 1993, reúne algunos de los restos romanos más importantes de la península ibérica. Entre los enclaves más visitados se encuentran el Teatro Romano, el Templo de Diana, el Puente Romano sobre el Guadiana o la Alcazaba árabe, todos situados en el centro urbano.

Según datos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, los espacios monumentales de la ciudad superan cada año el medio millón de visitantes, consolidando a la capital extremeña como uno de los principales destinos culturales del oeste peninsular.

Oferta hotelera y gastronómica

El Ayuntamiento también pone el foco en la capacidad turística de la ciudad para acoger visitantes durante el fin de semana de la final.

“Mérida cuenta con una amplia variedad de plazas hoteleras que se adaptan a todos los presupuestos”, ha explicado González. La ciudad dispone de establecimientos que van desde hoteles de cinco estrellas hasta hostales y apartamentos turísticos, lo que permitiría ofrecer alojamiento a aficionados que prefieran evitar la alta demanda hotelera de Sevilla.

A esta oferta se suma la gastronomía local. La ciudad cuenta con restaurantes reconocidos en Guía Michelin y Guía Repsol, además de una cultura culinaria basada en tapas y raciones, uno de los reclamos más habituales para el visitante.

Conexión directa por la A-66

Otro de los argumentos que esgrime el consistorio es la facilidad de acceso entre Mérida y Sevilla. El trayecto se realiza de forma directa por la Autovía de la Plata (A-66), uno de los ejes viarios principales del suroeste peninsular.

El turismo, fuente de riqueza en Mérida. / Cedida a El Periódico

Además, la ubicación del Estadio de La Cartuja, situado en la Isla de la Cartuja a las afueras de Sevilla, permite acceder al recinto desde la autovía sin necesidad de atravesar el centro urbano de la capital andaluza.

Con esta combinación de cercanía geográfica, patrimonio histórico y oferta turística, el Ayuntamiento considera que Mérida puede convertirse en una alternativa de alojamiento para las aficiones del Atlético de Madrid y la Real Sociedad que se desplacen al sur para vivir la final copera.