Mérida registra hurtos casi simultáneos en el centro y la Policía Nacional interviene con rapidez

Esta semana en Mérida (finales de febrero y principios de marzo de 2026), se han producido varios incidentes destacados en materia de seguridad ciudadana, delincuencia patrimonial y tráfico, según las informaciones publicadas por El Periódico Extremadura. Así, se registraron dos hurtos casi simultáneos en pleno centro, lo que generó expectación y movimiento entre los viandantes por tratarse de zonas muy concurridas, uno en la tienda Ale-Hop de la calle Santa Eulalia y otro en una obra privada cercana, también en esa área.

La Policía Nacional actuó con rapidez: un furgón y una patrulla acudieron inmediatamente tras la alerta, localizando e interceptando a las personas presuntamente implicadas en el lugar de los hechos. Los agentes continúan con las diligencias para esclarecer ambos incidentes.

Balance de siniestros viales (semana del 23 de febrero al 1 de marzo)

En este contexto, la Policía Local tramitó 15 atestados por accidentes con daños materiales y uno por lesiones. El único con heridos fue un atropello a un peatón en un paso de cebra de la avenida Marqués de Paterna, con lesiones leves para la víctima. Otros siniestros destacados con daños materiales incluyeron colisiones en la Glorieta del Vietnam (daños en vehículo y mobiliario urbano), avenida del Río (pérdida de control por distracción), calle Madrid (choque marcha atrás), avenida de Extremadura (no respetar preferencia), calle San Pedro de Mérida (no respetar stop) y calle Torres Quevedo (furgón contra vehículo estacionado).

Además, hubo dos diligencias por conducción bajo efectos del alcohol (en avenida Emérita Augusta y calle Almendralejo), un conductor detectado sin licencia en avenida Rosalía de Castro (atestado para juicio rápido) y se realizaron 30 pruebas de alcoholemia, todas negativas.

Paralelamente, la Guardia Civil detuvo a tres vecinos de Mérida (con amplio historial delictivo) en el marco de la operación ‘Forbichi’, por robos reiterados desde diciembre en un complejo hostelero clausurado en Don Álvaro: forzaron puertas principales e interiores para sustraer cableado de cobre (de maquinaria e instalación eléctrica), mobiliario, electrodomésticos y grifería, causando daños graves que dificultan reabrir el negocio (valor estimado superior a 60.000 euros en algunos reportes). Vendían el material fraccionado en centros de reciclaje de Mérida para evitar sospechas.

Las detenciones se produjeron la pasada semana (publicadas el 4 de marzo), y las diligencias se remitieron al Juzgado de Mérida.

Accidente contra farola en avenida de Extremadura

Finalmente, el martes pasado (alrededor de las 23:45 h), un turismo chocó contra una farola en la céntrica avenida de Extremadura, a la altura del Hornito de Santa Eulalia (zona muy transitada). La luminaria cayó al suelo, pero el conductor resultó ileso y avisó él mismo a la Policía Local.

Dos patrullas municipales acudieron para asegurar la zona, evaluar daños y comprobar el estado del conductor. Las causas apuntan a un posible despiste al volante.

En conjunto, la semana refleja una actividad policial activa en respuesta a delitos contra el patrimonio (hurtos y robos organizados), junto con un número notable de incidentes de tráfico por distracciones o imprudencias, aunque sin gravedad extrema en la mayoría de casos. Los controles preventivos (alcoholemia, etc.) mostraron resultados positivos. La ciudad mantiene su operativa habitual de seguridad.