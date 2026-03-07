Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca de Mérida acogerá la presentación del libro "La segunda década" del escritor Tomás Acosta

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida acogerá la presentación del libro "La segunda década" el miércoles 11 de marzo, un encuentro literario con el autor Tomás Acosta Belamán en su sala de conferencias.

Cartel de la presentación del libro.

Cartel de la presentación del libro. / Cedida a El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida acogerá el próximo miércoles 11 de marzo a las 19.30 horas la presentación del libro “La segunda década”, del escritor emeritense Tomás Acosta Belamán, en un encuentro literario que reunirá al autor con lectores en la sala de conferencias de la tercera planta del centro.

El acto contará también con la participación de Cristina Medrano, editora de Editorial Cuatro Hojas, y de Javier Llanos, miembro de la compañía TAPTC? teatro, quienes acompañarán al autor durante la presentación y el diálogo con el público.

Un retrato de las crisis contemporáneas

La obra “La segunda década” se adentra en los conflictos personales y sociales de la sociedad contemporánea a través de una narrativa que aborda la vulnerabilidad humana y el impacto de las crisis sociales en el entorno familiar.

Según la información facilitada por la organización, la novela destaca por un realismo directo que refleja las tensiones y transformaciones del mundo actual, especialmente en ámbitos como el trabajo y las relaciones personales.

Cartel de la presentación.

Cartel de la presentación. / Cedia a El Periódico

El relato plantea además una reflexión sobre la deshumanización en el entorno laboral moderno, situando al lector ante situaciones que conectan con las incertidumbres sociales de los últimos años.

Encuentro literario en la biblioteca

La presentación se celebrará en la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner, uno de los espacios culturales de referencia de la ciudad, que mantiene una programación estable de actividades vinculadas a la literatura, la lectura y el pensamiento.

Este tipo de encuentros permiten acercar a los autores al público local y generar espacios de conversación en torno a nuevas publicaciones y proyectos editoriales.

El acto está abierto al público hasta completar aforo y se enmarca dentro de la programación cultural impulsada desde la biblioteca emeritense.

Cultura y literatura en Mérida

La cita se suma a la agenda cultural de la ciudad, que en las próximas semanas incluirá también eventos vinculados a la promoción de la lectura, como la Feria del Libro de Mérida, prevista para el mes de mayo en el Templo de Diana.

Con iniciativas como estas, la ciudad mantiene activa su programación cultural y refuerza el papel de los espacios públicos como puntos de encuentro entre autores, editoriales y lectores.

