La Feria del Libro de Mérida abre el plazo para que autores presenten sus obras en la 45ª edición

La Biblioteca Municipal de Mérida ha abierto el plazo para que autoras y autores puedan solicitar la presentación de sus obras en la XLV Feria del Libro de Mérida, que se celebrará del 6 al 10 de mayo en la plaza del Templo de Diana. Las propuestas deberán enviarse antes del 6 de abril a las 12.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida.

La convocatoria permitirá incorporar a la programación literaria a escritores de ámbito nacional, regional y local, dentro de uno de los eventos culturales más consolidados del calendario primaveral de la capital extremeña.

Las personas interesadas en participar en la feria deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud disponible en la web municipal y enviarlo al correo electrónico biblioteca@merida.es dentro del plazo establecido.

Junto a la solicitud será necesario adjuntar una imagen de la portada del libro y una fotografía del autor o autora, materiales que permitirán a la organización valorar cada propuesta.

Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mérida recuerdan que el hecho de presentar una candidatura no garantiza su inclusión en la programación, ya que las propuestas serán evaluadas por el equipo responsable de la feria.

Las personas cuyas presentaciones resulten seleccionadas serán contactadas posteriormente por el personal técnico del área de Cultura para concretar la participación en el programa de actividades.

Cinco días de literatura en el corazón de Mérida

La Feria del Libro de Mérida, que alcanza este año su 45ª edición, volverá a instalarse en la plaza del Templo de Diana, uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles del centro histórico de la ciudad.

Durante cinco días, el espacio se convertirá en un punto de encuentro entre lectores, autores y librerías, con un programa que combinará presentaciones literarias, talleres, cuentacuentos, charlas y actuaciones musicales dirigidas a públicos de todas las edades.

El evento mantiene además su carácter abierto a escritores de diferentes trayectorias, lo que permite dar visibilidad tanto a autores consolidados como a nuevas voces del panorama literario.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, la Feria del Libro de Mérida se ha convertido en una de las citas culturales más estables del calendario emeritense.

Cada primavera, el evento reúne a editoriales, librerías, autores y lectores en un espacio singular del patrimonio romano de la ciudad, reforzando la promoción de la lectura y la actividad cultural en el centro histórico.

La organización prevé que la edición de este año mantenga el formato de programación cultural para todos los públicos, combinando literatura con actividades educativas y propuestas de animación cultural.