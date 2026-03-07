Mérida acogerá MUM26, un encuentro para impulsar la contratación y profesionalización musical en Extremadura

La décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26), que se celebrará en abril en Mérida, volverá a reunir a programadores, managers, empresas culturales y artistas en un entorno concebido para generar contratación efectiva y fortalecer la profesionalización del sector. Más allá del escaparate artístico, el encuentro se ha convertido en una herramienta estratégica para músicos emergentes de la provincia de Cáceres.

¿Qué oportunidades de contratación se generan?

El formato de MUM, organizado por la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura a través del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART), y las diputaciones provinciales. Se articula en torno a showcases de 25 minutos ante programadores regionales y nacionales. Este modelo, habitual en ferias profesionales del sector musical en España, facilita la contratación directa para festivales, circuitos culturales y programaciones municipales.

En anteriores ediciones, según datos difundidos por la organización en sus memorias públicas, los encuentros profesionales han propiciado acuerdos para actuaciones en redes culturales autonómicas y circuitos provinciales. En el caso de la provincia de Cáceres, este tipo de contratación suele traducirse en conciertos en espacios como el Gran Teatro de Cáceres, el Teatro Alkázar de Plasencia o auditorios municipales de Coria y Navalmoral de la Mata.

Además de actuaciones en directo, MUM favorece acuerdos relacionados con distribución, representación artística y participación en festivales. Programadores de eventos consolidados en municipios como Trujillo o Moraleja han participado en ediciones anteriores, ampliando así el alcance territorial de los proyectos musicales presentados.

Impacto en músicos emergentes cacereños

El impacto de MUM en la carrera de artistas emergentes se ha reflejado, según ha señalado AGCEX en balances públicos, en la ampliación de agendas de conciertos y en la profesionalización de propuestas locales.

Grupos y solistas procedentes de municipios como Plasencia o Jaraíz de la Vera han logrado, tras su paso por showcases en ediciones anteriores, incorporarse a circuitos culturales extremeños. La posibilidad de actuar ante programadores en un mismo espacio reduce barreras de acceso y permite visibilizar proyectos que, de otro modo, tendrían más dificultades para entrar en programaciones estables.

En la provincia de Cáceres, donde el tejido musical combina iniciativas independientes con apoyo institucional, este tipo de plataforma resulta especialmente relevante para artistas que inician su trayectoria profesional desde entornos rurales como Sierra de Gata o el Valle del Alagón. La contratación derivada de estos encuentros contribuye a fijar actividad cultural en el territorio y a generar economía vinculada a la música en directo.

Formación y recursos profesionales

Más allá de la contratación, MUM26 mantiene una vertiente formativa estructurada en mesas de debate y talleres especializados. Según el programa marco difundido por la organización en ediciones previas, estos espacios abordan cuestiones como derechos de autor, distribución digital, comunicación cultural y estrategias de internacionalización.

La presencia de responsables de festivales, medios de comunicación y empresas culturales permite a músicos y managers acceder a información práctica sobre elaboración de dosieres, negociación de cachés o planificación de giras. Este tipo de contenidos complementa la formación reglada que se imparte en conservatorios y escuelas municipales de música de la provincia de Cáceres, como las existentes en municipios como Coria o Navalmoral de la Mata.

Asimismo, la inscripción profesional incluye acceso a áreas de networking y encuentros bilaterales, herramientas consideradas clave en el sector cultural para establecer alianzas estables. La colaboración con Extremadura Avante aporta además orientación empresarial para proyectos que buscan consolidarse como iniciativas económicas sostenibles.

Con su décima edición, MUM26 no solo refuerza su papel como escaparate del talento musical extremeño, sino que consolida una estructura de oportunidades y formación que repercute directamente en la escena de municipios de la provincia de Cáceres, ampliando horizontes profesionales y fortaleciendo el tejido cultural local.