Mérida, de destino patrimonial a capital gastronómica: el éxito de una cocina con sabor a Extremadura

Mérida, conocida por su patrimonio romano, ha transformado su gastronomía en un atractivo turístico, gracias a la calidad de sus productos y la innovación en sus platos.

Ambiente en el interior del Bar Pizarro durante el servicio de mañana.

Ambiente en el interior del Bar Pizarro durante el servicio de mañana. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida no solo enamora por su teatro romano, el anfiteatro o la Alcazaba, declarados Patrimonio de la Humanidad. En los últimos años, su gastronomía se ha convertido en el segundo gran motivo de visita después del legado arqueológico y en un verdadero motor económico y turístico. La ciudad extremeña ha pasado de ser “solo patrimonio” a un destino donde se come de lujo, combinando tradición rural, productos de altísima calidad y un toque de innovación que atrae tanto a locales como a gourmets internacionales.

El secreto número uno es la materia prima. Mérida está rodeada de dehesas, ese ecosistema único de encinas y alcornoques donde se crían cerdos ibéricos en libertad. De ahí salen: el jamón ibérico de bellota con Denominación de Origen Dehesa de Extremadura (el más premiado del mundo), las carnes de cerdo ibérico, cordero y ternera retinta, los quesos como la Torta del Casar y el de La Serena y el pimentón de la Vera, aceite de oliva virgen extra y vinos de la tierra.

Abel Corbacho Acedo y Belén Burguillo Valverde, al frente del Bar Pizarro desde el pasado 19 de diciembre.

Abel Corbacho Acedo y Belén Burguillo Valverde, al frente del Bar Pizarro desde el pasado 19 de diciembre. / Javier Cintas

Estos productos no son “adornos”: son la base de todo. Su sabor puro, sin artificios, hace que platos humildes se conviertan en experiencias inolvidables. La gastronomía de Mérida triunfa porque es honesta: lo que comes sabe exactamente a la tierra extremeña.

La cocina emeritense es rural, de pastores y campesinos, pero cargada de sabor. Aquí algunos imprescindibles: migas extremeñas: Pan asentado frito con ajo, panceta, chorizo, pimentón y, a menudo, un huevo frito encima. Un plato de desayuno o tapa que reconforta como pocos. En Mérida se sirven en cualquier bar de toda la vida y en restaurantes modernos. O caldereta de cordero: Guiso lento de carne de cordero con ajo, pimiento, laurel y vino blanco extremeño. Plato estrella de celebraciones, contundente y lleno de alma pastoril.

Otros clásicos son la chanfaina (arroz con asaduras y especias), el cojondongo (ensalada fresca de verano con tomate y pimiento), el zorongollo y las carnes ibéricas a la brasa. Estos platos triunfan porque son accesibles, sabrosos y cuentan la historia de Extremadura en cada bocado.

Javier Cintas

Lo que ha disparado el éxito reciente es la combinación de tradición, vanguardia y premios. De ellos destacan: Tuétano (recomendado en la Guía Michelin 2026): Asador moderno junto a la Alcazaba con suelo de cristal que deja ver restos romanos. Especializado en carnes ibéricas y brasas. Un ejemplo perfecto de cómo Mérida une historia y gastronomía, A de Arco: El chef Enrique Frías Román recibió la visita de Ferran Adrià en 2025. El padre de la cocina molecular pidió lomo doblao 100 % ibérico, chuletitas de cordero lechal y pluma ibérica… y salió encantado. Lo contó en su conferencia y puso a Mérida en el mapa gourmet mundial y El Bar Old School Food: Único con Sol Repsol en Mérida (Guía 2026). Cocina creativa y arriesgada.

Otros destacados: Agallas (fusión asequible), Tabula Calda (tradicional puro) o Conce.Pto (toques modernos). Además, iniciativas como la Ruta de la Tapa Gourmet o la presencia estrella en FITUR 2026 han convertido la gastronomía en reclamo todo el año, desestacionalizando el turismo.

Conclusión: Mérida come (y gana)

La gastronomía de Mérida triunfa porque no finge: es producto de dehesa, receta de siempre y creatividad actual. Es barata para lo que ofrece, auténtica y está respaldada por los mejores (Michelin, Repsol, Adrià). Si vas a Mérida a ver romanos, prepárate: terminarás volviendo por las migas, el jamón y esa caldereta que sabe a Extremadura pura. ¿Listo para reservar mesa? La ciudad romana ahora también conquista por el paladar. ¡Buen provecho!

