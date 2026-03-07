Mérida traslada el Festival de Teatro Amateur a marzo para facilitar la asistencia del público y evitar el calor

La ciudad de Mérida inaugura este viernes la III edición del Festival Nacional de Teatro Amateur “Mérida en Escena”, un certamen que reunirá a siete compañías teatrales hasta el próximo 22 de marzo en distintos espacios culturales de la capital extremeña. El evento está patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida y organizado por la Federación de Compañías de Teatro Amateur de Extremadura (FATEX) junto a la Confederación Nacional Escena Amateur.

La programación se desarrollará en la Sala Trajano y en los centros culturales de Nueva Ciudad y La Antigua, escenarios que acogerán seis representaciones a concurso y una obra fuera de certamen dentro de una propuesta que busca consolidar a la ciudad como punto de encuentro del teatro amateur.

Un festival en crecimiento

El delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, ha señalado que el festival ha ido ganando presencia en el panorama escénico nacional. Según ha indicado, cada año aumenta el número de obras que solicitan participar en el certamen.

“El festival ha ganado una notable relevancia nacional, aumentando cada año el número de obras que se presentan para participar en las seis representaciones que entran a concurso”, ha señalado Vélez.

En esta tercera edición, el certamen presenta además un cambio en el calendario habitual. Tradicionalmente se celebraba en junio, pero este año se ha trasladado al mes de marzo con el objetivo de facilitar la asistencia del público y evitar las altas temperaturas.

El delegado municipal ha subrayado que la iniciativa responde también a la voluntad de impulsar el teatro amateur, al que ha definido como “el teatro de base”, formado por asociaciones y grupos que desarrollan su actividad desde la pasión por las artes escénicas.

Programación del Festival de Teatro Amateur. / Cedida a El Periódico

Desde la organización, el representante de FATEX, Pepe Martínez, ha destacado el crecimiento que ha experimentado el festival desde su puesta en marcha.

“Llevamos tres ediciones subiendo en cuanto a interés; tanto es así que este año incluso hemos recibido la petición de una compañía de Lituania interesada en participar”, ha explicado.

Martínez ha señalado además que el certamen pretende ir más allá de un simple ciclo de representaciones teatrales. La organización apuesta por un formato que fomente la convivencia entre las compañías participantes, que podrán conocer la ciudad a través de visitas guiadas por el patrimonio emeritense gracias a la colaboración del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

Siete obras en cartel

El festival arranca este 6 de marzo a las 20.00 horas en la Sala Trajano con la representación de “Las brujas de Salem”, a cargo de Unicornio Teatro (Madrid), un drama basado en el texto de Arthur Miller que aborda la histeria colectiva y los juicios por brujería en la ciudad estadounidense de Salem.

La programación continuará el 7 de marzo con “Carlota”, de Platea (Castilla-La Mancha), una obra que mezcla drama y comedia a partir de un texto de Miguel Mihura.

El 14 de marzo llegará “A la manera de los griegos”, de GAT (Navarra), una comedia que gira en torno a la lucha por el sufragio femenino en 1931.

Un día después, el 15 de marzo, el Centro Cultural de La Antigua acogerá “Lorca en mitad del sueño”, de Jarancio (Extremadura), una propuesta que recorre la vida y la obra de Federico García Lorca a través del relato de un profesor apasionado por la literatura.

El 19 de marzo, la compañía local Emérita Theatrum presentará “El círculo de las rosquillas de anís”, escrita por Jesús Manchón. Esta obra participará fuera de concurso y aborda la amistad y la cultura en la posguerra española.

La recta final del festival incluirá el 20 de marzo la representación de “La Caduta”, de Acebuche Teatro (Extremadura), una tragedia centrada en la figura del emperador romano Calígula.

El 21 de marzo se representará “La valentía”, de A la tardada (Aragón), una comedia de Alfredo Sanzol que narra el conflicto entre dos hermanas que heredan una casa familiar situada junto a una autopista.

Gala final con una compañía emeritense

El festival concluirá el 22 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Cultural Nueva Ciudad con una gala de clausura a cargo de la compañía emeritense Emérita Theatrum, dirigida por Jesús Manchón.

Durante este acto se entregarán los premios del certamen, que reconocerán aspectos como mejor grupo, dirección, interpretación y autoría, además de otros galardones vinculados a la dramaturgia.