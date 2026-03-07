El nodo clave para la IA (2.800 millones) cambia el guión económico de Mérida

Mérida, la capital de Extremadura, se ha convertido en pocos meses en uno de los nombres clave en el emergente mapa de los macrocentros de datos en el sur de Europa. Lo que hasta hace muy poco era un territorio prácticamente desconocido en el sector de la computación de alta densidad y la inteligencia artificial, ahora concentra proyectos millonarios que buscan aprovechar la abundante energía renovable, el suelo industrial disponible y una posición geográfica estratégica entre Portugal y el eje Madrid–Andalucía.

El gran protagonista: el proyecto “Lusitanus” de FRV El anuncio más relevante y reciente para Mérida es el megaproyecto Lusitanus, impulsado por Fotowatio Renewable Ventures (FRV), filial de Jameel Energy y una de las compañías más activas en renovables a nivel internacional. Este macrocentro de datos, orientado específicamente a cargas de inteligencia artificial y computación avanzada, se instalará en el polígono ExpacioMérida, un desarrollo industrial promovido por el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura.

Las cifras son impresionantes. Una inversión total anunciada de 2.800 millones de euros, desglosados en 2.100 millones de euros en infraestructura digital más 700 millones en generación y sistemas energéticos sostenibles. La superficie reservada es de 240.000 metros cuadrados, el consumo eléctrico procedente de autogeneración renovable es de más del 80% y su diseño está enfocado en minimizar el consumo de agua (uno de los aspectos más críticos en los data centers de alta densidad).

El proyecto se presenta como uno de los campus más sostenibles de Europa en su categoría, alineado con las exigencias de las grandes tecnológicas y fondos de inversión que priorizan la huella ambiental en sus proveedores de computación. Impacto en empleo y economía local Durante la fase de construcción se estima la generación de entre 1.700 y 2.000 empleos (algunas fuentes elevan la cifra hasta 2.000).

Una vez operativo, el centro mantendrá alrededor de 120 puestos de trabajo directos altamente cualificados (ingenieros, técnicos de sistemas, especialistas en IA, operadores energéticos, etc.). A estos hay que sumar el efecto inducido: subcontratas, servicios auxiliares, mantenimiento, seguridad, conectividad y toda la cadena de valor asociada a un hub tecnológico de esta magnitud. Aunque Lusitanus es el único macrocentro confirmado específicamente en Mérida (a fecha de marzo de 2026), forma parte de una ambiciosa ola inversora que afecta a toda la comunidad autónoma.

Según informaciones recientes recogidas por este diario, Extremadura concentra ya cinco grandes proyectos de macrocentros de datos e IA, con una inversión conjunta superior a los 25.700 millones de euros. Las ubicaciones principales incluyen: Badajoz (Nostrum Evergreen y otros) Cáceres Navalmoral de la Mata (Merlin Properties+Edged Energy) Valdecaballeros (Merlin Properties+Edged Energy) Mérida (FRV–Lusitanus).

La región se posiciona gracias a varios factores clave: precio competitivo y gran disponibilidad de energía renovable (solar y eólica), suelo industrial amplio y bien comunicado, incentivos autonómicos y agilidad administrativa (proyectos PREMIA, etc.), baja conflictividad social y ambiental comparada con otros hubs europeos, conectividad creciente y proximidad al mercado portugués y al sur de España.

Retos y oportunidades de futuro

El aterrizaje de Lusitanus en Mérida no está exento de desafíos: hay que garantizar la evacuación de calor, la gestión hídrica (aunque se minimice), la ciberseguridad de escala nacional y la formación de talento local para cubrir los puestos cualificados. Sin embargo, si el proyecto avanza según lo previsto, podría suponer un punto de inflexión para la capital extremeña: pasar de ser una ciudad eminentemente administrativa y turística a convertirse en un nodo relevante de la soberanía digital europea y la computación para IA.

En resumen, el macrocentro de datos de Mérida ya no es una hipótesis: con Lusitanus como buque insignia, Extremadura -y muy especialmente su capital- está reescribiendo su papel en la economía digital del siglo XXI. Los próximos meses serán clave para ver si los plazos se cumplen y si esta primera piedra arrastra más anuncios de inversión en la región.