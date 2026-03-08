El feminismo toma las calles de Mérida en el 8M con mensajes contra la guerra y el fascismo

La manifestación del 8 de Marzo en Mérida ha recorrido este mediodía el centro de la ciudad entre consignas feministas, pancartas y música en directo. La marcha ha partido de la plaza de España con una participación estimada de 200 personas según la Policía y 1.500 según la Plataforma 8M Mérida, organizadora de la protesta.

La movilización ha transcurrido en un ambiente festivo, acompañada por el Concierto 8 de Marzo, en el que han actuado Tamara Agudo & Band y la artista Olana Liss, mientras los asistentes coreaban lemas como "Que viva la lucha de las mujeres", "Menos fascismo y más feminismo" o "Contra el negacionismo, nosotras feminismo".

Manifestación del Día Internacional de la Mujer en Mérida. / EFE

Rechazo a la guerra

Entre las consignas escuchadas en la manifestación también ha destacado el lema "No a la guerra", presente en pancartas y cánticos durante el recorrido por las calles de la capital extremeña.

La representante de la Plataforma 8M Mérida, María Tena, ha señalado en declaraciones recogidas por Efe que aún queda camino por recorrer para alcanzar una igualdad "real y efectiva" entre mujeres y hombres. A su juicio, el de este año es un 8M con un significado ampliado, que conecta la reivindicación feminista con la defensa de la paz.

Tena ha advertido de que el contexto internacional y político actual exige reforzar la movilización social. Según ha afirmado, existe un intento de "utilizar los derechos de las mujeres como mercancía, como instrumento de cambio político y como un arma para arrojarnos en aquellas situaciones de conflicto bélico".

Marisa Tena. / EFE

Reivindicaciones feministas en el manifiesto

Durante la marcha también se han podido ver mensajes como "Somos las voces que nunca callarán" o "De mayor quiero ser libre, no valiente", en una movilización en la que han participado mujeres y hombres de distintas edades.

El manifiesto leído por la organización recoge varias demandas dirigidas a las administraciones públicas. Entre ellas figura la petición de revisar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para evitar que la financiación llegue a entidades que, según el texto, "nada tienen que ver con la igualdad".

Asimismo, las organizadoras reclaman un poder judicial "que trate bien a las mujeres", la abolición de la prostitución, que los vientres de alquiler sean considerados delito y medidas laborales que faciliten la promoción profesional de las mujeres.

El documento también reivindica el derecho a una maternidad "libre y deseada" y reclama que la agenda feminista vuelva a ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Presencia política

A la manifestación de la capital autonómica han acudido numerosos dirigentes políticos, entre ellos el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, y representantes de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura.

Minutos antes de la marcha, la portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha afirmado que "hay más motivos que nunca para salir a la calle y reivindicar la lucha feminista y la lucha de las mujeres". Álvarez ha lamentado además que el feminismo haya sido "moneda de cambio" en la reciente negociación fallida entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura. "Hemos sentido vergüenza al ver cómo se ha manoseado, menospreciado y utilizado el feminismo en un debate político que demuestra la falta de respeto hacia las mujeres de Extremadura", ha señalado.

Diputadas del PSOE en la manifestación del 8M en Mérida. / PSOE de Extremadura

La portavoz socialista ha defendido que las mujeres "no van a tolerar que nuestros derechos se utilicen como moneda de cambio" y ha sostenido que el feminismo "sigue siendo el motor más transformador de nuestro tiempo". Asimismo, ha reivindicado el papel del socialismo en los avances en materia de igualdad y ha insistido en que el 8 de marzo "no es un día para celebrar, sino para reivindicar".

Entre las demandas planteadas, ha destacado la necesidad de "no dar ni un paso atrás en derechos y libertades", así como continuar avanzando en igualdad real, con medidas como mejores salarios, educación sexual y reproductiva y la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Según ha concluido, el feminismo seguirá siendo "una herramienta imprescindible para construir una sociedad más justa, más libre y más igualitaria".

Seguir reivindicando

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha expresado que este "es un día para seguir reivindicando y para decir alto y claro que la extrema derecha que va a entrar en el gobierno, porque así lo ha decidido la señora Guardiola, no va a conseguir arrancar ni uno de los derechos que hemos conseguido".

Diputadas y diputados de Unidas por Extremadura en la manifestación del 8M en Mérida. / Unidas por Extremadura

"En la calle vamos a ser capaces de parar a la ultraderecha porque el feminismo, ese que tanto les asusta y al que culpan de todos los males, es la solución para una sociedad que es diversa pero que tiene que ser más igualitaria", ha dicho De Miguel que ha añadido que "no puede ser el 50% de la población aún no haya alcanzado una igualdad real".