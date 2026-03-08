Joyas, tocadores y ajuares: el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida inaugura una sala de orfebrería femenina

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida ha inaugurado una nueva sala dedicada a la orfebrería femenina, un espacio que permite acercarse al papel de las joyas y los objetos de tocador en la vida cotidiana de las mujeres de Augusta Emerita.

La apertura de este espacio se enmarca en la semana temática 'Ser Mujer en Roma', organizada por el museo con motivo del Día Internacional de la Mujer y centrada en visibilizar la presencia femenina en la sociedad romana a través de su cultura material.

Ubicada en la primera planta del museo, la nueva sala reúne una colección de joyas, piezas de orfebrería y distintos objetos relacionados con el cuidado personal, además de varios ajuares funerarios que ayudan a reconstruir aspectos de la vida y del estatus social de las mujeres en la antigua colonia romana.

Más que adornos

Las piezas expuestas muestran que las joyas no eran solo elementos ornamentales o de valor económico. En el mundo romano también funcionaban como signos de identidad y como símbolos vinculados al género, al estatus social y a las relaciones familiares.

Anillos, pendientes, collares o pequeños recipientes relacionados con el cuidado personal formaban parte del ámbito cotidiano de las mujeres y, en muchos casos, acompañaban también a las difuntas en sus enterramientos.

Estos ajuares funerarios permiten a los arqueólogos comprender mejor las prácticas sociales y los rituales vinculados a la muerte, así como la importancia simbólica de estos objetos dentro de la cultura romana.

Un mercado especializado en Augusta Emerita

La colección también refleja la posición de Augusta Emerita como un importante centro receptor de productos de lujo y de un mercado especializado vinculado a la orfebrería. La presencia de estas piezas evidencia la circulación de objetos de gran valor y la existencia de redes comerciales que conectaban la ciudad con otros territorios del Imperio Romano.

Con esta nueva sala, el Museo Nacional de Arte Romano amplía su recorrido expositivo y ofrece una nueva mirada sobre la vida de las mujeres en la antigua Mérida, mostrando cómo los objetos cotidianos pueden revelar aspectos clave de la sociedad romana.