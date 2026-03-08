Vivienda al alza en Mérida: más hipotecas, más demanda y más construcción

El mercado inmobiliario de Mérida ha experimentado un notable dinamismo en los últimos años, especialmente durante 2025 y principios de 2026. Aunque la ciudad romana mantiene precios muy por debajo de la media nacional, se observa un aumento sostenido tanto en los valores de la vivienda como en la actividad constructora, impulsado por factores como la mejora económica regional, el incremento de hipotecas y una demanda creciente.

A lo largo de 2025, el precio medio de la vivienda en Mérida registró un incremento interanual del 7,5%, según el informe de Tinsa sobre municipios relevantes. Al cierre del año, el valor medio se situó en torno a los 964 euros por metro cuadrado.

Otras fuentes confirman esta tendencia alcista. Así, Idealista y portales similares muestran precios que, a inicios de 2026, rondan los 1.047–1.118 €/m² en algunos periodos de 2025, con subidas mensuales frecuentes (por ejemplo, +4,0% en marzo 2025 o +1,1% en abril).

Obra de vivienda nueva. / Javier Cintas

Realadvisor indica, por su parte, un precio medio de 1.064 euros por metro cuadrado en febrero de 2026, con aumentos en los últimos 12 meses del 5,8% en positivo para casas y del 7,5% para pisos.

En los últimos 5 años, los pisos han subido alrededor de un más del 9,7 al 29,5% dependiendo de la fuente, mostrando una recuperación clara desde los mínimos post-crisis.

A pesar de este repunte, Mérida sigue siendo una de las capitales provinciales más asequibles de España. El precio medio nacional superó los 2.000 euros por metro cuadrado en 2025 (con picos de 2.091 euros por metro cuadrado según Tinsa), mientras que en Mérida se mantiene por debajo de los 1.100–1.200 euros por metro cuadrado en la mayoría de las mediciones recientes. En comparación con la media extremeña (alrededor de 1.000–1.035 €/m² a finales de 2025), la capital emeritense se sitúa en una posición intermedia-alta dentro de la región.

Aumento en la construcción y oferta de vivienda nueva

El sector de la construcción también ha mostrado signos de reactivación en Mérida y Extremadura durante 2025. El ayuntamiento de la ciudad informó a principios de 2025 de más de 800 viviendas en previsión de construcción, de las cuales 346 eran de protección oficial (VPO), gracias a las obligaciones del Plan General que reserva porcentaje para vivienda asequible. Además, Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) anunció proyectos de alquiler asequible, como una promoción de 235 viviendas en la ciudad.

A nivel regional, la superficie visada para edificación residencial creció significativamente en 2025 (en algunos periodos se multiplicó por más de 10 respecto a 2024 en ciertas métricas), aunque la vivienda nueva sigue representando una porción limitada del mercado total. A pesar de este impulso, la oferta nueva no termina de cubrir toda la demanda potencial, lo que contribuye a presionar al alza los precios, aunque de forma mucho más moderada que en grandes urbes o zonas costeras.

Factores que explican el aumento

Varios elementos explican esta dinámica positiva pero contenida. Uno de ellos se refiere a la compraventa e hipotecas al alza. En Extremadura, las compraventas subieron un 9,9% en 2025 y las hipotecas para vivienda un 21,2% (récord en 15 años), reflejando mayor confianza y acceso al crédito.

Solar para vivienda nueva. / Javier Cintas

Otro factor es la demanda sostenida. Mérida atrae población por su calidad de vida, patrimonio histórico, conexiones (AVE a Madrid) y precios aún asequibles comparados con otras regiones.

Contexto nacional

Igualmente es importante el contexto nacional. El mercado español batió récords en 2025 (más de 750.000 compraventas, precios superando máximos de 2007), aunque Extremadura crece a menor ritmo y mantiene los precios más bajos del país.

Obra nueva en Mérida. / Javier Cintas

También son fundamentales las políticas públicas, con iniciativas de vivienda protegida y suelo público que ayudan a moderar subidas excesivas.

Expertos

Los expertos anticipan que el mercado inmobiliario de Mérida continuará con una tendencia al alza moderada en 2026, aunque sin alcanzar los ritmos explosivos de Madrid, Barcelona o Baleares. La combinación de nueva construcción (especialmente VPO), el mantenimiento de la demanda y la relativa asequibilidad seguirán haciendo de Mérida una opción atractiva tanto para residentes como para inversores (la rentabilidad por alquiler ronda el 7,1% según Fotocasa en 2025).

En resumen, Mérida vive un repunte inmobiliario controlado: suben precios y actividad constructora, pero la ciudad conserva su atractivo como uno de los mercados más asequibles y equilibrados de España. Un buen momento para quienes buscan vivienda en una ciudad con historia, servicios y precios razonables en comparación con el panorama nacional.