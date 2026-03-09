El fundador de "Ajoblanco" revive la contracultura de los 70 en Mérida

El escritor y periodista Pepe Ribas, fundador de la revista "Ajoblanco", presentará mañana en Mérida su nuevo libro, Ángeles bailando sobre la cabeza de un alfiler (Libros del K.O.), una crónica de la contracultura española de los años setenta. El acto recupera la memoria de una publicación que llegó a vender 500.000 ejemplares en plena Transición.

Ribas ya visitó la capital extremeña hace unos años durante la Feria del Libro de Mérida, donde presentó un trabajo anterior ante un público que llenó el espacio del encuentro. Ahora regresa con un volumen que reconstruye la efervescencia cultural, política y social que acompañó los últimos años del franquismo y los primeros de la democracia.

La revista que abrió una ventana cultural

Fundada en Barcelona, "Ajoblanco" se convirtió durante la década de los setenta en una de las publicaciones más influyentes del panorama cultural español. En sus páginas convivían debates sobre política, arte y sociedad con propuestas que rompían con los moldes culturales heredados de la dictadura.

La revista fue además un punto de encuentro para jóvenes que buscaban otras formas de vivir y pensar. Según recuerdan sus impulsores, aquel proyecto surgió de un grupo reducido de amigos de apenas veinte años y sin experiencia previa en el mundo editorial, una circunstancia que no impidió que la publicación alcanzara tiradas cercanas al medio millón de ejemplares.

En sus páginas aparecieron algunos de los temas que marcarían la agenda cultural de la época: educación libertaria, feminismo, ecología, sexualidad libre, antipsiquiatría o teatro alternativo. Hoy, los números de aquella primera etapa siguen consultándose como documento de una época de intensa transformación social.

Una generación que quiso vivir de otra manera

El nuevo libro de Ribas reconstruye aquel momento histórico desde dentro. En sus páginas describe cómo ciudades como Barcelona vivieron una explosión libertaria y cultural que conectaba con las corrientes de cambio que recorrían Occidente.

Aquella generación buscó nuevas formas de relacionarse, de crear y de organizar su vida cotidiana. Fueron los años de las comunas, de la política entendida como forma de vida y de una escena cultural marcada por la música de vanguardia y el mestizaje artístico.

Como si se tratara de una coreografía acelerada, Ribas evoca en el libro el clima de ilusión, incertidumbre y atrevimiento que marcó aquel periodo. En medio de una sociedad que comenzaba a abrirse tras décadas de dictadura, muchos jóvenes sintieron que todo estaba por inventar.