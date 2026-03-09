Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’ desde el balneario de Alange: “En mi época las mujeres éramos muebles”

El balneario de Alange (Badajoz) fue el escenario de la entrevista que el programa ‘Lo de Évole’ emitió este pasado domingo en laSexta con la actriz Lola Herrera, que a sus 90 años repasó su vida personal y profesional en una conversación sincera. El encuentro, grabado en el histórico balneario extremeño, acompañó al presentador catalán y a la intérprete vallisoletana durante paseos y charlas que permitieron mostrar el lado más íntimo de una de las deslumbrantes figuras del teatro español.

Día Internacional de la Mujer

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la actriz reflexionó en profundidad sobre los avances logrados en igualdad, aunque advirtió de que todavía queda camino por recorrer y que conviene no bajar la guardia. "Se han ganado muchas cosas. Las mujeres hemos dado pasos gigantes. Ha sido muy gratificante ver cómo se iban ganando cosas. Lo que pasa es que todo lo que conseguimos es muy endeble. A mí no me hace sentirme segura. Yo creo que hay que estar alerta", señaló.

Recuerdos y reflexiones

Durante la conversación con Jordi Évole, la intérprete también recordó su proceso de separación en una época en la que el divorcio aún no existía en España. "En mi época realmente éramos muebles las mujeres. Cuando pedí la separación todavía no existía el divorcio. La ley obligaba a denunciar al marido y demostrar maltrato físico". En este sentido, Herrera apuntó que el procedimiento judicial llegó incluso a obligarla a vivir bajo tutela durante el proceso. "El juez ordenó depositarme. Me trataron como si fuera una tarada". El programa, emitido ayer, conincidió con el 8 de marzo y sirvió para repasar la trayectoria de la destacada actriz y su visión sobre los derechos de las mujeres y los cambios sociales vividos en las últimas décadas.