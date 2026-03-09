Hacer noche en Mérida para la Copa y evitar hoteles de 400 euros

La final de la Copa del Rey 2026, que enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad el próximo 18 de abril en el Estadio de La Cartuja (Sevilla), ha desatado la carrera por encontrar alojamiento. Con hoteles en la capital andaluza que ya superan los 400 euros por noche, Mérida se ofrece como alternativa cercana para miles de aficionados.

El propio Ayuntamiento de Mérida, a través de su delegado de Turismo Felipe González, ha lanzado una invitación directa a las aficiones rojiblanca y txuri-urdin. “Mérida es el enclave perfecto para las aficiones que acudan a la final”, ha señalado el responsable municipal, que destaca la combinación de cercanía, precios más moderados y la oferta turística de la capital extremeña.

Uno de los principales argumentos es la distancia entre Mérida y Sevilla, que ronda los 192 kilómetros por la Autovía de la Plata (A-66). El trayecto se cubre en aproximadamente 1 hora y 30 minutos, tanto en coche como en autobús.

Esta conexión permite a muchos seguidores alojarse en Mérida durante el fin de semana y desplazarse a La Cartuja solo el día del partido. El estadio sevillano se encuentra además en la Isla de la Cartuja, a las afueras de la ciudad, lo que facilita llegar sin atravesar el centro urbano, uno de los puntos que más preocupa a quienes prevén una gran afluencia de aficionados.

El encarecimiento de los alojamientos en Sevilla es uno de los factores que ha disparado la búsqueda de alternativas. En portales de reservas ya se anuncian habitaciones por encima de los 400 euros y estancias mínimas de dos noches, una circunstancia que puede elevar notablemente el coste del viaje.

La oferta hotelera de Mérida es uno de los pilares de esta propuesta. La ciudad cuenta con establecimientos de diferentes categorías que permiten adaptarse a distintos presupuestos.

Desde hoteles de cinco estrellas, como el Parador de Mérida o pequeños hoteles boutique del casco histórico, hasta hoteles de tres y cuatro estrellas, además de una red de hostales, pensiones y apartamentos turísticos que se han consolidado en los últimos años gracias al tirón turístico de la ciudad.

Esta variedad facilita que peñas organizadas, familias o grupos de amigos encuentren alojamiento sin asumir los precios que se están registrando en Sevilla. Desde el consistorio señalan además que la capacidad hotelera de Mérida puede absorber parte de la demanda generada por la final.

Comer bien sin precios de evento

La gastronomía es otro de los atractivos que el Ayuntamiento destaca para quienes decidan pasar el fin de semana en la ciudad.

Mérida cuenta con establecimientos reconocidos en la Guía Michelin y la Guía Repsol, además de una extensa red de bares y restaurantes donde predominan las tapas y raciones. Entre los productos más habituales destacan el jamón ibérico de dehesa, la torta del Casar, las migas extremeñas o diferentes elaboraciones de presa y embutidos ibéricos.

Locales situados en el entorno de la Plaza de España, el Teatro Romano o el centro histórico permiten combinar la experiencia gastronómica con el ambiente monumental de la ciudad, un atractivo añadido para quienes decidan prolongar la estancia más allá del partido.

Más allá del fútbol, Mérida ofrece un elemento diferencial: su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los aficionados que se alojen en la capital extremeña podrán aprovechar el viaje para visitar espacios como el Teatro Romano, el Anfiteatro, el Circo Romano, el Templo de Diana, la Alcazaba árabe o el Museo Nacional de Arte Romano, considerado uno de los más importantes de Europa en su especialidad.

Este patrimonio convierte el desplazamiento deportivo en una escapada cultural, una combinación que el consistorio considera especialmente atractiva para quienes viajen en familia o quieran convertir la final en un plan de fin de semana.

Una oportunidad turística para la ciudad

El Ayuntamiento ha difundido el mensaje a través de sus redes sociales y medios regionales, presentando la ciudad como una opción práctica para los seguidores de @Atleti y @RealSociedad que busquen alojamiento fuera de Sevilla.

En un contexto marcado por el encarecimiento hotelero en la capital andaluza, Mérida trata de posicionarse como alternativa logística y turística para una de las citas deportivas más importantes del calendario futbolístico español.

Para muchos aficionados, la final del 18 de abril puede convertirse así en algo más que un partido: un viaje que combine fútbol, gastronomía y patrimonio a poco más de hora y media de Sevilla.