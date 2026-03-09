Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Prevención juvenil

‘Supernanny’ llega a Mérida para ayudar a las familias a hablar del alcohol con sus hijos

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl ofrece este jueves en el Centro Cultural Alcazaba una charla gratuita dentro de la red 'Menores ni una Gota'

‘Supernanny’ llega a Mérida para ayudar a las familias a hablar del alcohol con sus hijos

‘Supernanny’ llega a Mérida para ayudar a las familias a hablar del alcohol con sus hijos / RTVE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida por su participación en el programa televisivo Supernanny, ofrecerá este jueves 12 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida una charla dirigida a familias para prevenir el consumo de alcohol en menores.

La actividad está organizada por Espirituosos España en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y forma parte de las acciones de la red 'Menores ni una Gota', una iniciativa que busca implicar a los municipios en la sensibilización social frente al consumo de alcohol antes de la mayoría de edad.

Herramientas para hablar con los hijos

Durante el encuentro, Ramos-Paúl proporcionará a padres y madres herramientas prácticas para abordar con sus hijos conversaciones sobre el alcohol y evitar el consumo precoz. La psicóloga ha subrayado la importancia de afrontar estas cuestiones desde la cercanía y la confianza dentro del ámbito familiar.

"Es fundamental saber cómo hablar con nuestros hijos sobre el alcohol utilizando un lenguaje que entiendan y que les permita ser conscientes de la importancia de no iniciarse en el consumo antes de la mayoría de edad", ha señalado Rocío Ramos-Paúl. Según ha indicado, la manera en que se abordan estas conversaciones "influye mucho en cómo los menores interiorizan estos mensajes".

Mitos y normas en el entorno familiar

La sesión también abordará algunos de los mitos más extendidos entre los jóvenes sobre el alcohol y ofrecerá pautas para que las familias establezcan normas claras dentro del hogar, según ha explicado la organización en una nota de prensa.

Noticias relacionadas

La charla se apoyará además en la guía gratuita 'Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol', elaborada por Ramos-Paúl junto al psicólogo Luis Torres Cardona. El documento reúne 101 argumentos dirigidos a padres y educadores para ayudar a abordar desde una perspectiva educativa y preventiva el consumo de alcohol entre jóvenes de 12 a 18 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
  2. Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril
  3. El centro de Mérida gana un nuevo rincón para los amantes de la comida casera
  4. Mérida ofrece alojamiento y gastronomía a los seguidores del Atlético de Madrid y Real Sociedad que viajen a Sevilla
  5. El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios
  6. Mérida recupera su pulso gastronómico: aperturas y reaperturas revitalizan el centro de la ciudad
  7. Un conductor se estampa contra una farola en Mérida y deja la luminaria en el suelo
  8. Felipe González destaca la consolidación turística de Mérida tras un 2025 de crecimiento y apuesta por la historia

La tabernera más antigua de la historia está en Mérida: la pieza romana que ha fascinado al sumiller de El Bulli

La tabernera más antigua de la historia está en Mérida: la pieza romana que ha fascinado al sumiller de El Bulli

Mario Hernández desde Mérida: "El chiringuito de creer"

Mario Hernández desde Mérida: "El chiringuito de creer"

Hacer noche en Mérida para la Copa y evitar hoteles de 400 euros

Hacer noche en Mérida para la Copa y evitar hoteles de 400 euros

‘Supernanny’ llega a Mérida para ayudar a las familias a hablar del alcohol con sus hijos

‘Supernanny’ llega a Mérida para ayudar a las familias a hablar del alcohol con sus hijos

Del campo al barrio: la ermita que sobrevivió al Albarregas en Mérida

Del campo al barrio: la ermita que sobrevivió al Albarregas en Mérida

El feminismo toma las calles de Mérida en el 8M con mensajes contra la guerra y el fascismo

El feminismo toma las calles de Mérida en el 8M con mensajes contra la guerra y el fascismo

La Semana Santa de Cáceres se presenta oficialmente en la Asamblea de Extremadura en Mérida para reivindicar su valor cultural

Joyas, tocadores y ajuares: el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida inaugura una sala de orfebrería

Joyas, tocadores y ajuares: el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida inaugura una sala de orfebrería
Tracking Pixel Contents